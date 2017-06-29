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Сакташу Хасенову вынесли приговор

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Сакташу Хасенову вынесли приговор
Фото с сайта ortcom.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор экс-главе Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Сакташу Хасенову, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Бывший высокопоставленный чиновник обвинялся в получении взяток в особо крупном размере - на общую сумму 36 миллионов 140 тысяч 910 тенге. Вместе с ним по уголовному делу проходила Елена Решетько, которая ранее работала в Министерстве сельского хозяйства РК. Она обвинялась в пособничестве в получении взятки должностным лицом. Бывшая сотрудница МСХ полностью признала вину.

Сакташ Хасенов решением суда приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Елена Решетько была приговорена к четырем годам и была взята под стражу в зале суда.

"Хасенова Сакташа признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 366, частью 3 УК РК и назначить наказание по данной статье - восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Решетько Елену признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 28, частью 5, статьей 366, частью 3 УК РК, и назначить наказание с применением статьи 55, части 4 в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - постановил судья Адильхан Шайхисламов.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии средней безопасности. Судья также постановил внести представление на имя Президента о лишении Сакташа Хасенова государственной награды и юбилейных медалей.

Ранее в суде заявлялось, что Хасенов и Решетько организовали преступную схему по выдаче разрешений на ввоз мясной продукции из Украины на территорию Казахстана. По словам прокурора, Сакташ Хасенов в период с июля 2015 года по ноябрь 2016 года в Астане получал от учредителя ТОО "Хладоленд" "Мироновской птицефабрики" взятки за снятие временного ограничения с поставщика птицеводческой продукции.

В ходе судебного разбирательства прокуроры просили суд признать виновным Хасенова по статье 366, части 4 УК РК - "Получение взятки" и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Для Елены Решетько гособвинение просило наказание в виде четырех лет лишения свободы. В своем последнем слове подсудимый Сакташ Хасенов заявил о раскаянии и просил суд не применять к нему наказание в виде лишения свободы. Он частично признал свою вину.

Напомним, в ноябре 2016 года председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора был задержан в Астане сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции. С того момента он находился под стражей в СИЗО. Елена Решетько в марте этого года была взята под домашний арест.

Сакташ Хасенов занял должность председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана в июне 2015 года. До этого он возглавлял Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:11
через пол года, максимум через год выйдет по амнистии или по УДО...
 
 

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