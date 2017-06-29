Кого освободили от временной регистрации в Казахстане

Правительство РК освободило от временной регистрации детей, не достигших 16-летнего возраста, лиц, находящихся в лечебных учреждениях, и лиц, работающих вахтовым методом, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД РК.



В ведомстве сообщили, что 14 июня было опубликовано и уже вступило в законную силу постановление правительства РК № 364 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 "Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан". Изменения разработаны спустя полгода после принятия нового закона о временной регистрации.



В комитете миграционной полиции подчеркнули, что планируется применять санкции за несоблюдение сроков внутренними мигрантами для регистрации по месту временного пребывания (проживания).



Сообщается, что новые Правила регистрации внутренних мигрантов сокращают срок пребывания без временной регистрации с трех до одного месяца. "Таким образом, если гражданин планирует проживать, снимать жилье по месту временного пребывания (проживания) свыше месяца, для него устанавливается обязанность в течение десяти календарных дней со дня прибытия встать на учет в органах внутренних дел без снятия с регистрации по месту своего постоянного жительства. Регистрироваться по месту пребывания нет необходимости, если внутренний мигрант проживает по месту временного пребывания до одного месяца", - комментируют чиновники.



Сообщается, что постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) является временной регистрацией и осуществляется на срок от одного месяца до года. Также лица, у которых исполнение служебных обязанностей, пребывание на учебе связано с длительным (более одного года) проживанием вне места жительства (при наличии подтверждающего документа), учитываются на весь срок, необходимый для исполнения обязанностей, без снятия с регистрации по месту жительства. Самое читаемое