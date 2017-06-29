Ради лайков блогерша из США убила отца своего ребенка

В штате Миннесота в США блогерша Монализа Перес нечаянно убила отца своего ребенка, передает Today.kz со ссылкой на телеканал NBC. Инцидент произошел, когда молодые люди записывали видео, которое, как они полагали, поможет стать Перес более популярной.



Идея принадлежала ее молодому человеку Педро Руиса.



Он уговорил девушку выстрелить ему в грудь и думал, что сможет остановить пулю книгой.



По словам девушки, она долго уговаривала Педро не проводить этот эксперимент, но он был уверен, что видео наберет большое количество просмотров, и поэтому решил пойти на риск.



Скорую помощь вызвали соседи, услышавшие выстрел. По словам очевидцев, молодой человек скончался до приезда врачей.



Блогершу, которая находится на седьмом месяце беременности, обвиняют в непредумышленном убийстве. Сейчас Монализа Перес выпущена под залог, и носит отслеживающее ее местонахождение устройство. Ее дело рассматривает, девушке запретили доступ к огнестрельному оружию.