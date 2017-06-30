Эксперты подсчитали, сколько Казахстан потратил на EXPO

За пять лет подготовки EXPO 2017 в республике выделили 565,1 миллиарда тенге или 2,1 миллиарда долларов, сообщают эксперты Ranking.kz.Авторы исследования, ссылаясь на данные Министерства финансов, указывают, что половина упомянутой суммы пришлась на 2016 год: 267,2 миллиарда тенге, или три процента от всех средств госбюджета. Для сравнения: в 2015 году на эти цели направили 154,2 миллиарда, в 2017 - 77,3 миллиарда тенге.Расходы республиканского бюджета на ЭКСПО:- 2013 год - 20,3 миллиарда,- 2014 год - 46,1 миллиарда,- 2015 год - 154,2 миллиарда,- 2016 год - 276,2 миллиарда,- 2017 год - 77,3 миллиарда.В структуре расходов бюджета 2016 года выставка находится на 13-м месте. Затраты на нее соответствуют 13 процентам суммы на соцпомощь (первое место) или шести процентам трех главных программ страны, включая образование и здравоохранение.Предположительно вклад каждого налогоплательщика страны составил в среднем 66 тысяч тенге. При этом EXPO получила на 30 миллиардов тенге больше, чем Фонд развития топливно-энергетического комплекса страны (537,3 миллиарда тенге), а также в три раза больше, чем сферы промышленности, архитектуры и градостроительства (193 миллиарда тенге). Что касается международных рекордов, то самой дорогой EXPO в истории пока остается выставка 2010 года в китайском Шанхае (60 миллиардов долларов). А EXPO 2015 года в Милане стоила итальянскому правительству 3,6 миллиарда долларов.