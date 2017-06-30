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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Эксперты подсчитали, сколько Казахстан потратил на EXPO

Просмотров:475 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Эксперты подсчитали, сколько Казахстан потратил на EXPO
Фото: krisha.kz
За пять лет подготовки EXPO 2017 в республике выделили 565,1 миллиарда тенге или 2,1 миллиарда долларов, сообщают эксперты Ranking.kz.

Авторы исследования, ссылаясь на данные Министерства финансов, указывают, что половина упомянутой суммы пришлась на 2016 год: 267,2 миллиарда тенге, или три процента от всех средств госбюджета. Для сравнения: в 2015 году на эти цели направили 154,2 миллиарда, в 2017 - 77,3 миллиарда тенге.

Эксперты подсчитали, сколько Казахстан потратил на EXPO


Расходы республиканского бюджета на ЭКСПО:

- 2013 год - 20,3 миллиарда,
- 2014 год - 46,1 миллиарда,
- 2015 год - 154,2 миллиарда,
- 2016 год - 276,2 миллиарда,
- 2017 год - 77,3 миллиарда.

В структуре расходов бюджета 2016 года выставка находится на 13-м месте. Затраты на нее соответствуют 13 процентам суммы на соцпомощь (первое место) или шести процентам трех главных программ страны, включая образование и здравоохранение.

Эксперты подсчитали, сколько Казахстан потратил на EXPO


Предположительно вклад каждого налогоплательщика страны составил в среднем 66 тысяч тенге. При этом EXPO получила на 30 миллиардов тенге больше, чем Фонд развития топливно-энергетического комплекса страны (537,3 миллиарда тенге), а также в три раза больше, чем сферы промышленности, архитектуры и градостроительства (193 миллиарда тенге). Что касается международных рекордов, то самой дорогой EXPO в истории пока остается выставка 2010 года в китайском Шанхае (60 миллиардов долларов). А EXPO 2015 года в Милане стоила итальянскому правительству 3,6 миллиарда долларов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:34
Три недели назад Есимов называл предварительную сумму затрат около 400 с лишним миллиардов тенге.
Щас эксперты подсчитали 565,1 миллиардов.
К концу выставки сумма уйдет за 700 ярдов мне кажется.
 
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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 10:32
Приходит на ум анекдот про всё енто:
Верблюжонок спрашивает отца:
-А за чем нам горбы?
Папа: - Мы карабли пустыни! Мы можем в них хранить влагу и не пить много времени!
- а за чем нам такие ноги?
- Мы ходим по пустыне и по жаркому песку не проваливаясь и не обжигаясь сынок! Есть еще вопросы?
- Да папа! А зачем нам все эти навороты в нашем зоопарке???

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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Джулия (Посетители) Сегодня, 10:21
Одно радует- это уже закончилось. И остается молиться чтоб не придумали новый показушный проект. А то ведь захолустной страной нас все равно будут называть, но мы еще и без пенсий и пособий тогда верняк все окажемся.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 09:23
А кто-то сейчас мечтает о куске хлеба. Как же несправедлива жизнь. Прощайте, миллиарды!
 
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  • Ёж
  • arelav_74
 Егерь (Посетители) Сегодня, 09:17
За пять лет подготовки EXPO 2017 в республике выделили 565,1 миллиарда тенге или 2,1 миллиарда долларов

Пожалуй, самая бездарная затея. И самый грандиозный распил.
***************
 
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  • Ёж
  • arelav_74
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:15
Согласно приложенной таблице, можно вынести приговор где больше всего процветает невидимая коррупция.
 
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  • Ёж
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 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 09:15
Да и еще следует добавить что эти расходы в несколько раз превысили расходы на развитие дорожной и промышленной инфраструктуры и прочие проекты по развитию экономики. Одним словом закатали деньги в бьющиеся стекла.
 
 

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