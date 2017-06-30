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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

17 тысяч студентов в РК бросили учебу из-за нехватки денег

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 09:55
17 тысяч студентов в РК бросили учебу из-за нехватки денег
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
За 2016-2017 учебный год по причине финансовых трудностей выбыло 17 тысяч студентов вузов, из них 11 тысяч - из частных, приводят данные аналитики Ranking.kz.

При этом общая численность студентов вузов выросла на 4 процента, составив 477 тысяч человек, а число студентов, получающих стипендии, сократилось почти на три тысячи человек (-2 процента). Это в итоге привело к снижению доли стипендиатов с 31 до 29,4 процента.

17 тысяч студентов в РК бросили учебу из-за нехватки денег


Также сообщается, что в этом году государство потратит на стипендии студентам на 13 процентов больше, или 56 миллиардов тенге. В среднем на одного стипендиата будет выделено почти 400 тысяч тенге в год. За счет образовательных грантов и госзаказов в стране обучаются 140,3 тысячи человек, что составляет 29,4 процента от всех учащихся. Остальные 70,6 процента, или 337 тысяч студентов, обучаются на платной основе. В среднем на одного стипендиата приходится 399,2 тысячи тенге бюджетных средств в год - 346,6 тысяч тенге годом ранее.

17 тысяч студентов в РК бросили учебу из-за нехватки денег


Доля студентов-стипендиатов в частных вузах составляет 17 процентов, в государственных - 44. Всего из 477 тысяч студентов страны в частных вузах обучается 254,4 тысячи человек (+7 процентов к прошлому учебному году), в государственных - 217,2 тысячи человек (+0,1 процента).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 10:20
17 тысяч студентов в РК бросили учебу из-за нехватки денег

Что предпримет государство? Ведь это потенциальная армия грабителей и воров.
 
 

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