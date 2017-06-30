Сейчас на сайте
2774
объявлений
  • Продам Квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • Сдам Гараж за 20 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 6 000 тенге
  • Продам СОТ Геолог, зем. участок за 1 200 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 30 Июня
+32...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.46 KZT
  • €1 = 366.79 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вундеркинд из Алматы закончил школу в 12 лет

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Вундеркинд из Алматы закончил школу в 12 лет
Кадр из семейного видео
12-летний алматинский вундеркинд Абзал Мырзаш окончил школу с отличием и сдал ЕНТ, набрав 117 баллов. За ребенком теперь охотятся лучшие ВУЗы страны, передает телеканал "Алматы".

Семейное видео бережно хранят не только родители Абзала, но и учителя 136-й школы. Ведь в истории учебного заведения такое случается впервые - 12-летний мальчик заканчивает одиннадцать классов, да еще и с отличием.

Родители необычные способности своего сына заметили с полугодовалого возраста. Говорят, что малыш живо всем интересовался и быстро все запоминал. А уже в 4 года Абзал читал, считал, даже умножал в уме двухзначные цифры.

Тягу к знаниям родные только поощряли. И начали покупать ему книги и энциклопедии.

«Помню, как он сам сделал домик из картона. И говорит мне: мама, а ты знаешь, я вычислил площадь этого дома. Это же открытие. Я, конечно же, его похвалила за старания. Его папа ему постоянно покупал энциклопедии. Он их всегда внимательно читал, изучал», - сообщила мать Абзала Мырзаш Жазира Доскеева.

Вундеркинд из Алматы закончил школу в 12 лет


В школе все складывалось также. Абзал за две четверти осваивал всю годовую программу. А на каникулах обычно самостоятельно изучал предметы. Способности заметили и учителя, поэтому помогли ему так сказать перепрыгивать через классы.

Конечно, свои знания вундеркинд всегда подтверждал перед педагогическим советом, приводил всех в восторг блестящими ответами.

Вундеркинд из Алматы закончил школу в 12 лет


«Была создана комиссия, по всем предметам он сдает экзамены, по математике, по физике, по химии, по биологии, по истории, по всем предметам. Не был оставлен ни один предмет. По всем предметам сдал на отлично», - рассказал отец Абзала Дауренбек Нысанов.

В свои 12 Абзал получил школьный аттестат. А по итогам ЕНТ набрал 117 баллов, из 140 возможных. В качестве профильных предметов вундеркинд выбрал математику и физику. К слову будущую профессию он тоже связывает с точными науками.

Вундеркинд из Алматы закончил школу в 12 лет


«Я с детства мечтал стать врачом, как папа. Но уже когда учился в 9-м классе, поменял свое решение. Начал изучать в интернете разные профессии, и решил, что мне по душе IT-технологии. Мечтаю стать специалистом в этой области», - рассказал Абзал Мырзаш.

Впрочем, ВУЗ вундеркинд еще не выбрал. Но ректоры сразу нескольких университетов уже сделали ему заманчивые предложения. Поступить на учебу именно к ним, да еще и на специально выделенный для него грант.
Источник: Nur.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Маривана (Посетители) Сегодня, 12:59
к сожалению вундеркинды долго не живут, надеюсь с этим парнем все будет иначе...

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • веснушка
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 11:47
Какой умница applause bravo ! Родители молодцы поддержали ребенка! Многие родители не могут добиться чтобы ребенок учился, а тут сам ребенок голоден на знания!

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика