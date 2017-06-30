Вундеркинд из Алматы закончил школу в 12 лет

12-летний алматинский вундеркинд Абзал Мырзаш окончил школу с отличием и сдал ЕНТ, набрав 117 баллов. За ребенком теперь охотятся лучшие ВУЗы страны, передает телеканал "Алматы".Семейное видео бережно хранят не только родители Абзала, но и учителя 136-й школы. Ведь в истории учебного заведения такое случается впервые - 12-летний мальчик заканчивает одиннадцать классов, да еще и с отличием.Родители необычные способности своего сына заметили с полугодовалого возраста. Говорят, что малыш живо всем интересовался и быстро все запоминал. А уже в 4 года Абзал читал, считал, даже умножал в уме двухзначные цифры.Тягу к знаниям родные только поощряли. И начали покупать ему книги и энциклопедии.«Помню, как он сам сделал домик из картона. И говорит мне: мама, а ты знаешь, я вычислил площадь этого дома. Это же открытие. Я, конечно же, его похвалила за старания. Его папа ему постоянно покупал энциклопедии. Он их всегда внимательно читал, изучал», - сообщила мать Абзала Мырзаш Жазира Доскеева.В школе все складывалось также. Абзал за две четверти осваивал всю годовую программу. А на каникулах обычно самостоятельно изучал предметы. Способности заметили и учителя, поэтому помогли ему так сказать перепрыгивать через классы.Конечно, свои знания вундеркинд всегда подтверждал перед педагогическим советом, приводил всех в восторг блестящими ответами.«Была создана комиссия, по всем предметам он сдает экзамены, по математике, по физике, по химии, по биологии, по истории, по всем предметам. Не был оставлен ни один предмет. По всем предметам сдал на отлично», - рассказал отец Абзала Дауренбек Нысанов.В свои 12 Абзал получил школьный аттестат. А по итогам ЕНТ набрал 117 баллов, из 140 возможных. В качестве профильных предметов вундеркинд выбрал математику и физику. К слову будущую профессию он тоже связывает с точными науками.«Я с детства мечтал стать врачом, как папа. Но уже когда учился в 9-м классе, поменял свое решение. Начал изучать в интернете разные профессии, и решил, что мне по душе IT-технологии. Мечтаю стать специалистом в этой области», - рассказал Абзал Мырзаш.Впрочем, ВУЗ вундеркинд еще не выбрал. Но ректоры сразу нескольких университетов уже сделали ему заманчивые предложения. Поступить на учебу именно к ним, да еще и на специально выделенный для него грант.