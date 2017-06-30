Шымкентский НПЗ начал выпускать бензин стандарта Евро-5

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод начал выпускать высокооктановые бензины экологических классов К4 и К5 (соответствует стандартам Евро-4 и Увро-5). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс».
30 июня на Шымкентском НПЗ запущен крупный технологический объект — установка изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья и получена первая сертифицированная партия бензина экологических классов К4 и К5.
Таким образом, завершился первый этап проекта «Модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ».
С 31 марта по конец июня на установке изомеризации, мощность которой составляет 600 тысяч тонн в год, проводился комплекс пусконаладочных работ.
Практический этап модернизации Шымкентского НПЗ начался в январе 2014 года.
«До этого ей предшествовал трудоемкий процесс по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, получению заключений государственной экспертизы проекта и т. д. Для казахстанских рабочих и специалистов в период строительства на проекте было создано более 2500 новых рабочих мест, свыше 100 постоянных рабочих мест для эксплуатации объектов этапа 1, в том числе 45 — для установки изомеризации. Профессиональная подготовка работников велась на Атырауском НПЗ и Гуансинском НПЗ в КНР», — говорится в сообщении компании.
В апреле 2017 года министр энергетики РК Канат Бозумбаев осмотрел объекты первого этапа проекта модернизации ШНПЗ и поставил срок — к июлю 2017 года обеспечить окончание первого этапа модернизации и возможность выпуска высокооктановых бензинов экологических классов К4 и К5.
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод построен в 1985 году и является новейшим в республике. Модернизация ШНПЗ стартовала в 2011 году в рамках Государственной программы ФИИР и включает в себя два этапа.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.