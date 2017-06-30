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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Шымкентский НПЗ начал выпускать бензин стандарта Евро-5

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Шымкентский НПЗ начал выпускать бензин стандарта Евро-5
.
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод начал выпускать высокооктановые бензины экологических классов К4 и К5 (соответствует стандартам Евро-4 и Увро-5). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

30 июня на Шымкентском НПЗ запущен крупный технологический объект — установка изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья и получена первая сертифицированная партия бензина экологических классов К4 и К5.

Таким образом, завершился первый этап проекта «Модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ».

С 31 марта по конец июня на установке изомеризации, мощность которой составляет 600 тысяч тонн в год, проводился комплекс пусконаладочных работ.

Практический этап модернизации Шымкентского НПЗ начался в январе 2014 года.

«До этого ей предшествовал трудоемкий процесс по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, получению заключений государственной экспертизы проекта и т. д. Для казахстанских рабочих и специалистов в период строительства на проекте было создано более 2500 новых рабочих мест, свыше 100 постоянных рабочих мест для эксплуатации объектов этапа 1, в том числе 45 — для установки изомеризации. Профессиональная подготовка работников велась на Атырауском НПЗ и Гуансинском НПЗ в КНР», — говорится в сообщении компании.

В апреле 2017 года министр энергетики РК Канат Бозумбаев осмотрел объекты первого этапа проекта модернизации ШНПЗ и поставил срок — к июлю 2017 года обеспечить окончание первого этапа модернизации и возможность выпуска высокооктановых бензинов экологических классов К4 и К5.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод построен в 1985 году и является новейшим в республике. Модернизация ШНПЗ стартовала в 2011 году в рамках Государственной программы ФИИР и включает в себя два этапа.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:31
Ждем падения цен на бензу. beer
 
 

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