Звездопады в июле 2017 года: когда и как лучше наблюдать за звездами

Звездопад - одно из самых красивых природных явлений. В июле 2017 года вы можете не только наблюдать самый яркий поток метеоров, но и загадать желание на падающую звезду, тем самым приблизившись к исполнению своей заветной мечты, сообщает dailyhoro.ru



Падающие звезды издавна считались самым мистическим и прекрасным зрелищем. О звездопадах слагались красивые легенды и сказания, а в народных приметах и загадках звездное небо и метеоритные потоки отражены как самое загадочное и великое явление.



Звездопады в разных уголках нашей страны можно увидеть в любое время года, но самые яркие и продолжительные метеорные потоки проходят в летнее время. В июле 2017 года мы сможем любоваться продолжительным потоком Дельта-Акварид.



Звездопад Аквариды в июле

Метеорный поток Аквариды берет свое начало от знаменитой на весь мир кометы Галлея. Это небесное тело проходит по внутренней стороне Солнечной системы дважды в год. Отколовшиеся метеоры превращаются в поток Эта-Акварид в апреле и мае, Дельта-Акварид в июле и Орионид в октябре.



Начинается звездопад Дельта-Акварид 12 июля, а своего пика достигнет 30 июля. Скорость падения метеоров может достигать 200 в час, а наилучшая видимость наступит с 2 до 3 часов ночи.



Звездопад Персеиды

В конце июля 2017 года смогут наблюдать второй крупнейший метеорный поток, берущий свое начало в созвездии Персея. Персеиды — старейший звездопад в истории человечества: первые упоминания о нем датируются 36 годом нашей эры.



Первые метеоры потока Персеид можно наблюдать 17 июля, а его пик приходится на 12 августа. Созвездие Персея издавна олицетворяет внутреннюю борьбу добра со злом.



В период звездопада каждый сможет с меньшим трудом избавиться от вредных привычек, побороть свои недостатки и проявить достоинства. Для этого необходимо с 17 июля по 24 августа активно формировать полезные привычки и бороться с проявлениями негативного мышления.

При должном усердии и поддержке близких людей вместе с окончанием звездопада Персеид вас покинет вся накопленная негативная энергия.



Где лучше наблюдать звездопады в июле

Чтобы увидеть всю красоту июльских звездопадов, необходимо удалиться от любых источников электрического освещения. Лучше всего уехать за черту города, но если такой возможности нет, то подойдет малоосвещенный открытый участок парка.



Не забудьте запастись термосом с чаем и спальными мешками для большего комфорта. При наличии хорошей погоды и позитивного настроения звездопады в июле 2017 года могут стать одним из самых ярких впечатлений.