Баглан Майлыбаев осужден на пять лет

Вынесен приговор Баглану Майлыбаеву и Николаю Галихину, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт суда Астаны.
Есильским районным судом №2 города Астаны 13 июня 2017 года рассмотрено уголовное дело в отношении Майлыбаева Баглана Асаубаевича и Галихина Николая Николаевича, поступившее с процессуальным соглашением о признании вины в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 361, частьюи 3 статьи 185 УК РК.
Приговором суда Майлыбаев признан виновным по вышеуказанным статьям и ему назначено 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.
Галихин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 УК РК и ему назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.
Также приговором суда внесено представление Президенту Республики Казахстан о лишении осужденных всех государственных наград.
Приговор вступил в законную силу. В связи с секретностью уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.
Напомним, 12 января стало известно, что Баглан Майлыбаев был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента РК. 16 января пресс-служба КНБ РК сообщила о задержании Майлыбаева. По данным КНБ, бывший заместитель руководителя Администрации Президента подозревался в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 185 "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов" УК РК.
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