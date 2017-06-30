Нацбанк дал прогноз по уровню инфляции в Казахстане

АСТАНА, 30 июн – Sputnik. Национальный банк Казахстана прогнозирует замедление инфляционных процессов в стране до конца текущего года и не ожидает, что они выйдут за пределы планируемого (6-8 % по итогам 2017 года) коридора.



"Базовым сценарием развития экономики, предполагающим цену на нефть на уровне 50 долларов за баррель, ожидается стабилизация инфляции внутри целевого коридора в 2017 году и дальнейшее ее снижение в среднесрочном периоде", — напоминается в сообщении центробанка страны, которое распространено в пятницу, 30 июня.



По мнению экспертов Нацбанка, снижению инфляции в среднесрочном периоде будет способствовать благоприятный внешний инфляционный фон, восстановление реального эффективного обменного курса к равновесным значениям и предположение о стабильности цен на зерновые, которые оказывают значительное влияние на продовольственную инфляцию.



Правда, при этом предполагается "более медленное снижение инфляционных ожиданий по непродовольственной компоненте инфляции на фоне восстановления потребительского спроса". Иными словами, потребительская активность казахстанцев, закупающихся на большие (по сравнению с прошлым годом) суммы, может спровоцировать и рост цен.



Тем не менее, по прогнозу Нацбанка, годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6-8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7 процентов. При этом, правда, существуют и некоторые инфляционные риски, главным из которых остается снижение цены на нефть марки Brent.



Наши ожидания – наши проблемы



"Риск выхода инфляции за верхний предел целевого коридора в 2017 году возможен при реализации пессимистичного сценария 40 долларов за баррель, а также за нижний предел целевого коридора в 2018 году – при оптимистичном сценарии 60 долларов за баррель", — уточняют в Нацбанке.



Среди дополнительных рисков, реализация которых может существенным образом отразиться на инфляции, фигурируют "шоки предложения на рынке продовольственных товаров", превышение темпов роста реальных заработных плат над темпами роста производительности труда, а также "резкое и более существенное ужесточение политики Федеральной резервной системы США по сравнению с ожиданиями".



Последнее, по мнению аналитиков Нацбанка, скажется на перераспределении глобальных активов и, возможно, усилит инфляционные ожидания. Впрочем, с этим Астана ничего поделать не может, равно как и с еще одним инфляционным риском, приведенным в сообщении: "Рост инфляционных ожиданий населения может сказаться на усилении инфляционного давления".



С последним доводом вообще поспорить трудно: если наш человек кинется скупать соль, спички, бензин и доллары про запас, его никакая цена скупаемого не остановит, а рамки коридора, устанавливаемого кабмином, затрещат как картонная коробка под прессом.



Спасибо соседям за нашу экономическую активность



Одновременно в Нацбанке констатируют восстановление экономической активности в стране, чему, по признанию авторов сообщения, способствует "стабилизация внешних макроэкономических условий".



"На протяжении первого квартала 2017 года цены на нефть в целом находились на уровне, достигнутом в конце предыдущего квартала, — напоминается в документе. — Данной стабилизации цен способствовала реализация соглашения между странами ОПЕК и другими крупными экспортерами по сокращению объемов добычи сырья. Цены на металлы значительно выросли по причине увеличения спроса со стороны Китая и сокращения производства в ряде стран. Также поддержку экспорту Казахстана оказали восстановление роста экономики России и стабильная экономическая ситуация в Китае и Европейском Союзе", — добавляется там же.



В итоге, на фоне относительной стабилизации внешних и внутренних условий наметилось восстановление деловой активности и в Казахстане. В связи с чем Национальный Банк ожидает роста ВВП в 2017 году на уровне 2,8 процента, в 2018 году – 3,6 процента, поскольку, согласно ожиданиям Национального Банка, в среднесрочном периоде ожидается восстановление внешнего спроса.



Расширение внешнего спроса будет происходить за счет положительных темпов роста экономики России, умеренного роста экономики Китая, а также слабого экономического роста в ЕС. К мысли о продолжении роста подталкивает и цена на нефть марки Brent, которая с декабря 2016 года находилась на уровне выше 50 долларов за баррель и за первый квартал 2017 года составила в среднем 53,7 долларов за баррель.



В общем, согласно прогнозам Нацбанка, до конца года нас не ждет никаких монетарных и экономических катаклизмов. В случае если их не будет повсеместно и глобально, разумеется.