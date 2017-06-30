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Смерть в прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в жутком ДТП под Харьковом

Просмотров:419 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Смерть в прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в жутком ДТП под Харьковом
Фото © kharkov.comments.ua
В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП, которое произошло 29 июня под Харьковом в Украине. Две девушки, разбившиеся в аварии, вели прямую трансляцию в Instagram, сообщает интернет-издание "Харьков. Комментарии".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!


Видео © Харьков LIVE

Смертельная авария произошла ночью 29 июня. Автомобиль BMW врезался в опору электросети, а затем его отбросило на дерево. За рулем находилась 24-летняя девушка, на пассажирском сиденье - ее 16-летняя сестра. Младшая погибла на месте, старшая - по дороге в больницу.

Как сообщает издание, за несколько минут до ДТП девушки начали вести прямую трансляцию в Instagram. Судя по видео, девушки отрывались: общались между собой, смеялись, дурачились, подпевали звучащей в машине музыке, пили какой-то напиток в стеклянной таре. Незадолго до аварии девушки сделали селфи.

Смерть в прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в жутком ДТП под Харьковом

Фото из социальных сетей


Через пару минут уже слышны крики, звук удара. Еще через короткое время слышно, что к машине подошли люди, которые позвонили в скорую.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Москит (Посетители) Сегодня, 19:31
В очередной раз все убедились,тёлка пьяна мозги рядом за левым ухом. tort
 
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  • Крест
  • Москит
 Лесник (Посетители) Сегодня, 19:26
Нехилые такие покатушки.. Глупость приводит к беде. "Голова рядом"- говорит один. Второй говорит: "Голова под бордюром"..

Люди, будьте адекватны!
 
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  • Лесник
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 botden (Посетители) Сегодня, 19:16
Бухие овцы нашли свой столб. Уж простите за резкость.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Лесник
  • Тьфу
  • Кимуля
  • Крест
  • Москит
 Колдун (Посетители) Сегодня, 19:03
На миру и смерть красна. 404 форево.
 
 

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