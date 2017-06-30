Смерть в прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в жутком ДТП под Харьковом

В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП, которое произошло 29 июня под Харьковом в Украине. Две девушки, разбившиеся в аварии, вели прямую трансляцию в Instagram, сообщает интернет-издание "Харьков. Комментарии".
Смертельная авария произошла ночью 29 июня. Автомобиль BMW врезался в опору электросети, а затем его отбросило на дерево. За рулем находилась 24-летняя девушка, на пассажирском сиденье - ее 16-летняя сестра. Младшая погибла на месте, старшая - по дороге в больницу.
Как сообщает издание, за несколько минут до ДТП девушки начали вести прямую трансляцию в Instagram. Судя по видео, девушки отрывались: общались между собой, смеялись, дурачились, подпевали звучащей в машине музыке, пили какой-то напиток в стеклянной таре. Незадолго до аварии девушки сделали селфи.
Фото из социальных сетей
Через пару минут уже слышны крики, звук удара. Еще через короткое время слышно, что к машине подошли люди, которые позвонили в скорую.
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