Прокурорам разрешили не реагировать на каждую жалобу казахстанцев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О прокуратуре", передает Today.kz со ссылкой на Акорду.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О прокуратуре", направленный на определение статуса, компетенции и порядка деятельности органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.



Напомним, законодательные поправки, направленные на изменение деятельности надзорного ведомства, были презентованы в мажилисе 5 мая 2017 года.



В ходе обсуждения законопроекта депутаты адресовали прокурорам ряд вопросов. В частности, их заинтересовала одна из норм, согласно которой надзорный орган не сможет беспричинно проверять ни бизнес, ни физических лиц, ни общественные объединения.

Таким образом, прокуроры придут с проверкой только в том случае, если под угрозой окажется безопасность и экономика государства.



Стоит отметить, одна из предложенных поправок предусматривает возможность прокуратуры не реагировать на все жалобы казахстанцев.



В надзорном органе уверены, что решать проблемы населения должны соответствующие государственные органы.



Как рассказал 5 мая Андрей Кравченко, прокуратура попросту не справляется с тем объемом жалоб, которые поступают.



Так, основанием для визита прокурора могут стать жалобы казахстанцев, случаи, когда гражданин не может защитить свои права, либо если будут нарушены права неограниченного круга лиц, или же при условии, если есть угроза необратимых последствий для жизни и здоровья человека.

Контроль может осуществляться по поручению Главы государства или генерального прокурора.