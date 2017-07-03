Интересные факты о биткоине

Биткоины — это уже давно не просто валюта «темного интернета», которой рассчитывались за оружие и наркотики. В мир цифровых денег пришли серьезные люди, капитализация криптовалют достигала огромных цифр. «Капитал.kz» собрал интересные факты о самой популярной криптовалюте мира.



Сатоши Накамото. А был ли мальчик?



Датой рождения биткоина считается 2008 год. Тогда никому не известный человек под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал файл, в котором был описан протокол и принцип работы этой электронной платежной системы. Сеть начала работать в 2009 году.



Личность Сатоши окутана тайной, никто не знает, как на самом деле зовут этого человека в реальности, и вообще скрывается ли за этим псевдонимом один человек или группа программистов. В аккаунте создателя биткоина указано, что он живет в Японии, но посты он писал на английском языке в самое разное время суток, возможно, для того чтобы скрыть настоящий часовой пояс или авторами ответов были разные люди. Судя по всему, этот человек — гениальный математик и программист, очень хорошо разбирающийся в криптографии.



Но однажды Сатоши исчез… Точнее, весной 2011 года он объявил о том, что будет заниматься более важными вещами, и дальше история, связанная с его именем, больше похожа на детектив. Его личность исчезла из информационных просторов также неожиданно, как и появилась.



Конечно, Сатоши пытались искать, тайна его личности на протяжении всех этих лет привлекала исследователей. Были предположения, что за этим псевдонимом скрывается некий исследователь из Университета Джорджа Вашингтона по имени Ник Сабо. В 2014 году Newsweek написал о том, что журналисты издания благодаря собственному расследованию нашли человека по имени Дориан Прентис Сатоси Накамото и именно он является создателем биткоина. Но уже на следующий день этот человек выступил с опровержением.



В прошлом году австралийский предприниматель Крейг Райт публично назвал себя создателем биткоина, представив экспертам некоторые технические доказательства. Однако мнения сообщества на этот счет разделились: одни поверили приведенным доказательствам, но большинство уверены, что Крейг Райт никак не может быть самим Накамото и называют его мошенником. Среди основных аргументов тех, кто не верит Крейгу, тот факт, что криптографическая подпись, которой он пытается доказать свою причастность к Накамото, легко ищется в Google.



За все время активности Сатоши получил 980 тыс. биткоинов, что по нынешнему курсу близко к миллиарду долларов США. Все эти деньги с момента его исчезновения хранятся на его кошельке и никогда не были использованы. Поиски этой мифической личности, конечно, будут продолжаться, ведь в руках этого человека находится каждый 12-й биткоин. При желании Сатоши может дестабилизировать валюту так же стремительно, как и вывел ее на мировой рынок.



Как добывают цифровое золото?



Сначала добыча, или майнинг, биткоина была возможна на обычных домашних компьютерах, но система организована так, что этот процесс постоянно усложняется и каждый последующий блок требует больше вычислений, чем предыдущий. Поэтому сейчас майнить биткоины на обычных компьютерах стало невозможно, сейчас этим занимаются специализированные компании или пулы майнеров, которые собирают «фермы» из специализированного оборудования.



Математическое обоснование скорости появления биткоинов примерно соответствует скорости добычи золота.



Выпуск новых биткоинов будет проводиться до достижения общего количества 21 миллиона биткоинов, а после этого будет полностью прекращен. Согласно расчетам, это может произойти к 2030 году. Однако из-за брошенных и потерянных электронных кошельков количество виртуальных денег, которые реально находятся в обращении намного меньше, потому что потерянные монеты и забытые пароли восстановить практически невозможно. По расчетам, общая стоимость потерянных Bitcoin составляет $1,23 млрд.



Что можно купить за биткоины?



Семь лет назад была совершена первая реальная покупка за биткоины. Лазло Ханеш за 10 тыс. биткоинов купил две пиццы из ресторана Papa John’s. Тогда один биткоин стоил меньше доллара. Сегодня за те две пиццы пришлось бы заплатить больше $21 млн. Сначала, пользуясь анонимностью транзакций, биткоины использовали в расчетах за наркотики, оружие и поддельные документы. Затем официально принимать биткоины стали все больше компаний по всему миру. Например, в 2013 году Lamborghini стала первой автомобильной компанией в мире, дилеры которой начали принимать эту криптовалюту, в том же году за биткоины был продан первый самолет авиакомпании Skycraft Airplanes. Да, с одной стороны, криптовалюты — это набор чисел в компьютере, который невозможно положить в карман или отнести в банковский сейф. С другой стороны, сегодня за биткоины можно купить недвижимость, оплатить обучение в вузе, виртуальную валюту принимают магазины электроники, в этом году Burger King начнет принимать биткоины, объяснив такое решение успехом криптовалюты.