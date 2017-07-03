Борт номер один: Самолет Назарбаева попал в обзор лайнеров мировых лидеров

По оценкам экспертов, самолет Назарбаева стоит около 250 млн, Путина - 500 млн, а самолёт Трампа - 1 млрд долларов.Компания Air Charter Service, мировой лидер в сфере чартерных перевозок, провела сравнительный анализ самолетов лидеров ведущих мировых держав. В обзор также попал и самолет Нурсултана Назарбаева.В 2016 году Нурсултан Назарбаев очень активно перемещался по миру и посетил с официальными визитами 15 стран. В общей сложности Глава государства провел в воздухе 140 часов, за которые преодолел более 99 тысяч километров (это две с половиной окружности экватора). Комфорт и безопасность первого лица государства во время зарубежных поездок обеспечивают сотрудники «Государственной авиакомпании «Беркут».Парк авиакомпании состоит более чем из 10 самолетов и вертолетов разных типов, но далеко не все из них предназначены для первого лица государства. Известно, что на короткие расстояния или в труднодоступные (в том числе горные) районы Нурсултан Назарбаев летает на одном из специально подготовленных вертолетов Ми-8. Для более дальних путешествий (до 2500 километров) к услугам президента Казахстана в составе ГА «Беркут» имеются СRJ-200 и Embraer-135.Для совершения государственных визитов особой важности используются Airbus A320-214(CJ) Prestige, Airbus A321-211(CJ) и Airbus A330-243 Prestige. Последний является бесспорным флагманом государственной авиакомпании Казахстана. Именно этот лайнер Нурсултан Назарбаев обычно использует для того чтобы прибыть на крупнейшие политические и экономические форумы, например такие, как G-20, а также для совершения официальных визитов в такие страны, как США, Китай, Россия и Япония. По разным оценкам стоимость борта номер один президента Казахстана с учетом его переоборудования может превышать 250 миллионов долларов.Экспертами компании был также проведен сравнительный анализ личных самолётов Трампа, Путина, Меркель, султана Брунея Хассанала Болкиаха и других лидеров государств.Так, бортом номер один для Владимира Путина служит детище «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» – ИЛ-96-300ПУ. Размеры этого лайнера составляет почти 65 метров в длину, размах крыльев превышает 60 метров. В нем установлено дополнительное оборудование связи, которое делает борт номер один российского президента самым настоящим пунктом управления, из которого можно осуществлять оперативное командование войсками на случай внезапного военного конфликта.В специальном летном отряде «Россия» (президентский авиационный отряд) числится не один первый борт, а сразу четыре. И дело здесь ни в коем случае не в надежности, а исключительно в безопасности. Как только становится известно о том или ином зарубежном визите, к вылету начинают готовить все четыре воздушных судна. На каком именно из них в итоге полетит Владимир Путин, не известно до самого последнего момента. После того, как выбор сделан, один или все три оставшихся самолета следует за бортом номер один в качестве резервных В общей сложности воздушный флот СЛО «Россия» составляет 68 самолетов, 64 из них эксплуатируются, оставшиеся 4 находятся на хранении.Ориентировочная стоимость ИЛ-96-300ПУ составила около 500 млн. долларов.Air Force One – именно так называется любое воздушное судно, на борту которого находится президент США. Ориентировочная стоимость борта номер один президента США составляет около 1 миллиарда долларов.В отличие от российского лидера Дональд Трамп обходится всего двумя специально подготовленными лайнерами (Boeing 747-200B, военное обозначение VC-25A).Как и ИЛ-96-300ПУ для Владимира Путина VC-25A может служить для Дональда Трампа полноценным центром управления важнейшими государственными институтами во время длительных перелетов. Борт номер один американского президента имеет несколько каналов защищенной связи, в том числе спутниковой. Номенклатура средств защиты лайнера предполагает эффективное отражение не только стандартных атак (ракетным вооружением), но и таких экзотических воздействий, как направленные электромагнитные импульсы. Кроме того, на борту VC-25A есть собственная операционная, со всем необходимым оборудованием для оказания экстренной хирургической помощи.В отличие от своих коллег, обладающих ключами от арсеналов с ядерными вооружениями, генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Китая Си Цзиньпин не имеет собственного борта номер один.Для совершения государственных визитов и деловых поездок лидер Китайской народной республики пользуется двумя Boeing 747-400 авиакомпании Air China (бортовые номера B-2447 и B-2472, каталожная стоимость каждого из них на момент постройки составляла около 250 миллионов долларов США.О внутреннем убранстве Boeing 747-400 Air China в исполнении для первого лица государства можно судить лишь по очень ограниченному количеству официальных фотографий, в частности сделанных во время переговоров Си Цзиньпина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.Так что единственное, что можно достоверно сказать про интерьер воздушного судна, на котором перемещается Председатель КНР, - он подчеркнуто строг и далек от показной роскоши.Султан Брунея Хассанал Болкиах с момента своего рождения был окружен золотом и драгоценными камнями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что борт номер один главы этой Юго-Восточной монархии называют летающим дворцом.Покупка нынешнего флагмана его персонального воздушного флота Airbus A340-212, (этот четырехмоторный широкофюзеляжный пассажирский самолет долгое время являлся мировым рекордсменом по длине фюзеляжа - 75,3 метра) обошлась в 100 миллионов долларов. Еще 120 миллионов было потрачено на глубокую реконструкцию и модернизацию. Все работы производились на территории Соединенных Штатов Америки. В итоге лайнер получил не только невероятно роскошный салон, в отделке которого широко использовались драгоценные металлы, камни и древесина ценных пород, но и улучшил свои летные характеристики. За счет установки дополнительных топливных баков предельная дальность беспосадочного перелета борта номер один султана Брунея составляет 15 000 километров против 12500 километров у базовой модели.Можно сказать, что султан Брунея Хассанал Болкиах является обладателем летающего эксклюзива, поскольку из-за своих впечатляющих массогабаритных характеристик A340-212 так и не стал по-настоящему популярным воздушным судном. География перемещений лайнера зависит не только от желаний его владельца, но и возможностей взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения. Помимо самолета султана было выпущено всего три десятка воздушных судов данной модификации.Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани является не только одним из богатейших людей планеты, но и обладателем внушительного воздушного флота, который используется для перелетов по всему миру не только главы государства, но и многочисленных членов его королевской семьи. Приблизительная стоимость воздушного флота составляет 1 500 000 000 долларов.В официальных поездках эмира Катара сопровождают как минимум 1000 человек: родственников, членов делегации и обслуживающего персонала. Вес багажа монарха исчисляется сотнями тонн и состоит не только из личных вещей и продуктов питания, к которым привык Тамим бин Хамад Аль Тани, но даже из лимузинов представительского класса, которыми Эмир пользуется в стране назначения.Ни одно воздушное судно, будь то военное или гражданское не в состоянии осуществить столь масштабную перевозку, поэтому любой официальный и неофициальный визит Эмира Катара обслуживает сразу несколько самолетов. Так, на переговоры с премьер-министром Японии катарская делегация прибыла на 10 самолетах, а в Швейцарию – на восьми.