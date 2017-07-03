Судьям по боксу запретили банкеты и лишний вес

Один из судей, работающих на международном турнире на призы почётного президента Казахстанской федерации бокса Аскара Кулибаева – Ермек Суйениш. Месяц назад он был назначен председателем судейской комиссии Казахстанской федерации бокса.



Ермек Суйениш – обладатель высшей на сегодня судейской категории AIBA «3 звезды», которая даёт право участвовать в международных соревнованиях любого уровня. После неоднозначного судейства на Олимпиаде в Рио – жертвой которого стал и наш Василий Левит – Международная ассоциация бокса приняла срочные меры по реформированию судейской системы, в частности, вычеркнула из судейства наивысшую категорию «5 звёзд», устранила человеческий фактор в назначении судей, заменив его электронным вариантом, а для определения победителей ввела учёт карточек пяти судей вместо трёх, пишет Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.



Не такие громкие, как на Олимпиаде, но долгие и изматывающие проблемы присутствуют и в казахстанском боксе. До сих пор без них не обходится ни один чемпионат страны, ни один крупный турнир. После каждого руководство федерации вынуждено рассматривать жалобы обиженных тренеров на неправильное судейство.



Ермек Суйениш получил предложение возглавить судейскую комиссию от Бауржана Оспанова, вице-президента КФБ, который также не так давно стал курировать вопросы судейства.



— Многие годы продолжаются постоянные жалобы на судейство, — рассказывает судья Суйениш. — Постоянные разногласия между тренерами и судьями. Бауржан Оспанов хочет разобраться с этой ситуацией. Решения судей непонятны. Выигрывает один боксёр – отдают бой другому. Мы выбрали новых 10 судей, которые будут получать заработную плату в федерации, членов судейской комиссии. Председатель занимается в основном назначением судей на соревнования, которые проходят в Казахстане.



— Как часто судей отстраняют от работы?

— В последний раз – после чемпионата Казахстана среди женщин и молодёжных игр в Щучинске. Отстранили пятерых и пять получили замечания. Всё та же причина — конфликты тренеров и судей. Заместители супервайзеров, супервайзеры, которые не справились с задачей были отстранены и дисквалифицированы. Тренеры писали жалобы на неправильные решения судей. Но дефицита кадров нет. Около 50 судей сейчас в резерве. В каждой области минимум два, а то и три судьи. В некоторых областях – по четыре международника. Трехзвездных очень много – девять. Скоро их эшелон пополнится, я думаю. Наши трёхзвездные часто выезжают на международные соревнования. Я ездил на чемпионат Азии, на чемпионат Европы поехал шымкентский судья Нурбек Батыров, на чемпионат Океании Берикбол Касымханов. В среднем судьи выезжают на соревнования один-два раза в месяц.



— Какое вознаграждение они получают?

— Для большинства, конечно, это не основная работа. Оплата зависит от уровня турнира. Чемпионаты мира, чемпионаты Азии, ставка у нас – сто долларов в день. В Казахстане взрослые чемпионаты – в среднем 80 долларов. Кроме того, плата зависит от уровня судьи – трёхзвездные получают больше, чем двух- и однозвёздные.



— Каким образом вы намерены искоренить жалобы на судейство?

— Путь один — обеспечить честность и прозрачность судейства. Никаких сговоров. Банкеты запрещены. Все развлекательные мероприятия судьям запретил. Побольше семинаров, аттестаций. Упор на знание английского языка. 24-28 июля пройдёт семинар в Алматинской области. Там кроме сдачи обычных тестов — часть вопросов на английском языке – будет сдача физкультурных нормативов. Вице-президент Оспанов указал на то, что среди судей не должно быть людей с лишним весом. Статные, красивые, подтянутые, спортивные все должны быть.



— Насколько эффективными были реформы AIBA в судействе?

— Первый после Олимпиады чемпионат мира – среди молодёжи в Санкт-Петербурге, я там судил как раз – прошёл очень классно, организованно, к судейству вопросов никаких не было. То, что я видел – побеждали действительно сильнейшие. Показатель – то, что хозяева ринга не получили ни одного золота. И они не жаловались. Здесь, в Казахстане мы могли оценить новый порядок на Кубке Президента – всё нормально, чётко, никаких сговоров. Судьи делали свою работу, на них не оказывали давления. По итогам июльского семинара лучшие судьи будут назначены на Кубок Казахстанской федерации бокса.