Банк низкообогащенного урана на территории Казахстана откроется 29 августа - Назарбаев

Церемония открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана состоится 29 августа. Об этом сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главами дипломатических миссий, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"29 августа в Международный день борьбы против ядерных испытаний, который принят в ООН, мы запланировали проведение в Астане юбилейной сессии Пагуошского движения ученых по ядерному разоружению, посвященной 60-летию этого движения", - отметил Президент.



"В этот день состоится церемония открытия первого в истории банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана. В этот же день состоится вручение первой премии, установленной Казахстаном за ядерное разоружение", - заявил Глава государства.



Назарбаев подчеркнул, что нестабильность и напряженность на международной арене подтверждают актуальность призыва Казахстана сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в XXI веке.



Пагуошское движение, основанное в 1957 году, объединяет ученых, политических и общественных деятелей, выступающих за мир, разоружение, безопасность и научное сотрудничество в глобальном масштабе.



Ранее Назарбаев заявил, что самая большая опасность заключается в потенциальной возможности конфликта между державами, обладающими ядерным оружием.