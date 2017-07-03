Где подорожало вторичное жилье в Казахстане

В июне в крупных городах Казахстана подешевела вторичная недвижимость. В регионах цены, наоборот, выросли, передает LS со ссылкой на Homsters.kz.



Отмечается, что снижение стоимости на вторичку произошло в Астане (на 0,9% до 324,7 тыс. тенге), в Алматы (на 0,6% до 347 тыс. тенге) и в Шымкенте (на 1,5% до 202,3 тыс. тенге). В крупных областных центрах – Караганде, Актобе, Таразе, Павлодаре и ряде других – цены на вторичном рынке, наоборот, выросли от 1 до 6%. Средний прирост в этих городах составил 2,5-3%.



"Основным фактором, который повлиял на динамику цен на вторичном рынке в июне, стало снижение курса тенге. Но в крупных городах и в регионах эта тенденция сыграла по-разному. В крупнейших городах большинство продавцов давно перевели ценники по своим объектам в тенге, поэтому незначительные колебания курса не повлияли на стоимость объектов. Более того, на фоне летнего затишья собственники, заинтересованные в продаже своих объектов, вынуждены были снижать цены. Это в итоге привело к еще большему падению цен в долларовом эквиваленте – примерно на 5-6% в Астане и Алматы", – объясняет управляющий партнер Homsters.kz Мария Рен.



По словам эксперта, в регионах продавцы консервативно подходят к оценке своих объектов, и большинство из них все еще привязывают стоимость своих объектов к американской валюте. В результате подорожание доллара автоматически повышает стоимость вторички в тенге.



Тем временем цены на первичную недвижимость сохраняют стабильность. По мнению управляющего партнера, это объясняется высоким спросом на новое жилье со стороны покупателей, а также поддержкой строительной отрасли со стороны государства.



"В июне банки второго уровня начали выдавать ипотечные кредиты под 10% годовых в рамках государственной программы "Нурлы жер", условия которой распространяются только на новостройки. На фоне активной информационной кампании в прессе мы отмечаем увеличение количества заявок покупателей на покупку квартир в новостройках эконом- и комфорт-класса", – отметила эксперт.



По ее словам, в июле и августе при условии стабильности стоимости на нефть и, соответственно, курса тенге, можно ожидать дальнейшего снижения цен на старый жилой фонд по всей республике. По мнению Рен, цены на вторичном рынке до конца лета могут снизиться еще на 2-4%. Это связано, прежде всего, с традиционным для сезона отпусков снижением спроса на жилье. В то же время стоимость новостроек в летние месяцы останется стабильной.



"Этому будет способствовать прежде всего дальнейшее развитие программы "Нурлы жер" по первичке. Сегодня семь банков подтвердили свое участие в программе, два из которых уже принимают заявки и кредитуют. Поэтому мы ожидаем не только увеличения спроса на новое жилье, но и усиления перетока покупателей со вторичного рынка на первичный. Ведь условия "Нурлы жер" намного выгоднее стандартных ипотечных продуктов для вторичного рынка", – выразила уверенность Рен.



Она добавила, что в летние месяцы строительные компании будут поддерживать интерес покупателей к своим объектам традиционными акциями. Наиболее распространенные предложения: розыгрыши призов и денежных бонусов, скидки до 5-6%, а также гарантированные подарки при условии покупки квартиры с полной оплатой – квадратные метры или паркинг.



Напомним, ранее LS публиковал информацию о предпочтениях по недвижимости в регионах. Согласно данным министерства юстиции, спрос на жилье старше 1990 года продолжает оставаться прежним. Тем временем в Казахстане на 27% выросли продажи недвижимости.