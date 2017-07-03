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Гидрографическое судно "Жайық" возвратилось в порт Актау

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 13:36
Гидрографическое судно "Жайық" возвратилось в порт Актау
Фото с сайта tengrinews.kz
Гидрографическое судно "Жайық" после похода возвратилось в пункт постоянного базирования - порт Актау.

За время похода экипаж и специалисты под общим руководством начальника гидрографической службы Военно-морских сил ВС РК капитана 2 ранга Мирхата Ерзина провели навигационные работы по обеспечению безопасности мореплавания кораблей и гражданских судов в казахстанском секторе Каспийского моря, а также отследили уровень Урало-Каспийского морского судоходного канала, обследовали рельефы морского дна, измерили скорости и направления течения.

По маршруту следования экипаж делал промеры морского дна, обследовав более тысячи линейных километров, при этом гидрографы ВМС ВС РК использовали современные океанографические приборы и программно-аппаратные комплексы, которые поступили в соответствии с программой развития гидрографической службы ВМС ВС РК.

Гидрографическое судно "Жайық" возвратилось в порт Актау


В ходе похода в северной и южной части Каспийского моря были выставлены более 15 плавучих предостерегательных знаков (буев и вех), которые обеспечивают работу по регламенту светящих средств навигационной обстановки. На данных знаках были установлены контрольно-корректирующие станции спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, современные источники электропитания и энергосберегающей аппаратуры - светодиодные навигационные фонари и заменено старое навигационное оборудование.

Гидрографическое судно "Жайық" возвратилось в порт Актау


По словам начальника гидрографической службы ВМС ВС РК капитана 2 ранга Мирхата Ерзина, в настоящее время основными направлениями деятельности возглавляемой им службы является поддержание установленного уровня боевой и мобилизационной готовности управления района гидрографической службы, подчиненных ему подразделений и гидрографического судна "Жайық" к выполнению задач по предназначению.

Гидрографическое судно "Жайық" возвратилось в порт Актау
Источник: Tengrinews.kz
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