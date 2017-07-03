Два строительных крана рухнули на дом в Актобе

Без комментарий... Батыс 2 #zello_aktobe Публикация от ZELLO AKTOBE - OFFICIAL PAGE (@zello.aktobe) Июл 3 2017 в 1:37 PDT



В Актобе из-за сильного ветра рухнули два строительных крана, повредив лоджии и окна жилого дома, передает Tengrinews.kz.Видео и фото происшествия появилось в Instagram-аккаунте @zello.aktobe.По данным пресс-службы ДЧС Актюбинской области, обрушение произошло в районе 12.26, скорость порывов ветра достигала 18 метров в секунду."В районе строящихся зданий из-за сильного порыва ветра упали два башенных крана, при падении повредив лоджии трех квартир рядом стоящего девятиэтажного жилого дома и окно квартиры на первом этаже. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.По данным ДЧС области, в настоящее время ветер стих, погода успокоилась.О других происшествиях не сообщается, однако, в сети появляются фотографии поврежденных машин и элементов декорации города, вылетевших на проезжую часть."Уважаемые актюбинцы! В связи с имевшим место шквальным ветром и дождем, управляющие компании и подрядные организации акимата оперативно проводят работы по восстановлению электроснабжения(светофоры, уличное освещение и так далее), уборке и вывозу сломанных деревьев и веток. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - говорится в официальном Instagram-аккаунте акимата Актобе.Отметим, что штормовое предупреждение в Актобе объявлено не было, так как его объявляют при ветре скоростью выше 20 метров в секунду.