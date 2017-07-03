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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Два строительных крана рухнули на дом в Актобе

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Два строительных крана рухнули на дом в Актобе
Кадр из видео в instagram
В Актобе из-за сильного ветра рухнули два строительных крана, повредив лоджии и окна жилого дома, передает Tengrinews.kz.

Видео и фото происшествия появилось в Instagram-аккаунте @zello.aktobe.

По данным пресс-службы ДЧС Актюбинской области, обрушение произошло в районе 12.26, скорость порывов ветра достигала 18 метров в секунду.

"В районе строящихся зданий из-за сильного порыва ветра упали два башенных крана, при падении повредив лоджии трех квартир рядом стоящего девятиэтажного жилого дома и окно квартиры на первом этаже. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

По данным ДЧС области, в настоящее время ветер стих, погода успокоилась.

Два строительных крана рухнули на дом в Актобе


О других происшествиях не сообщается, однако, в сети появляются фотографии поврежденных машин и элементов декорации города, вылетевших на проезжую часть.

Два строительных крана рухнули на дом в Актобе


"Уважаемые актюбинцы! В связи с имевшим место шквальным ветром и дождем, управляющие компании и подрядные организации акимата оперативно проводят работы по восстановлению электроснабжения(светофоры, уличное освещение и так далее), уборке и вывозу сломанных деревьев и веток. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - говорится в официальном Instagram-аккаунте акимата Актобе.

Два строительных крана рухнули на дом в Актобе


Отметим, что штормовое предупреждение в Актобе объявлено не было, так как его объявляют при ветре скоростью выше 20 метров в секунду.

Без комментарий... Батыс 2 #zello_aktobe

Публикация от ZELLO AKTOBE - OFFICIAL PAGE (@zello.aktobe)


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:27
Краны работали на момент падения, судя по всему. При скорости ветра 12 и более метров, день должен актироваться. Крановые живы хоть?
 
 

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