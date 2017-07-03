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Как отразится внедрение ОСМС на зарплатах казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Как отразится внедрение ОСМС на зарплатах казахстанцев
Фото ©Турар Казангапов
1 июля 2017 года в Казахстане было запущено обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). Оно предусматривает поэтапное повышение взносов наемных работников до двух процентов от зарплат и взносов работодателей до 3 процентов. В связи с этим Tengrinews.kz приводит мнения экономистов о том, будут ли работодатели компенсировать эти пять процентов сотрудникам.

Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов предполагает, что искомые пять процентов взносов, скорее всего, будут возмещены за счет снижения фонда оплаты труда - зарплат самих работников.

"Но со временем все привыкнут к этому нововведению, рынок все отрегулирует и компании будут планировать свои бизнес-процессы и свой бюджет с учетом затрат на обязательное социальное медстрахование", - считает Байганов.

Помимо этого, по его словам, ОСМС может значительно отразиться на рынке добровольного медицинского страхования.

"Полагаю, что многие нацкомпании, которые широко применяют добровольное медицинское страхование своих работников, с большей вероятностью урежут данную статью затрат и перераспределят эти средства на обязательное соцстрахование. От этого в первую очередь пострадают частные медицинские страховые компании, частные клиники, так как основные их доходы формировались за счет добровольного медстрахования, и сотрудники нацкомпаний будут посещать госполиклиники на общих основаниях. Но в целом если рассуждать, то эти отчисления в высокоразвитых странах широко распространены. К примеру, Израиль благодаря именно системе медстрахования на сегодня имеет высокий уровень медицинских услуг", - сказал Байганов.

Он отметил, что предпочтение, скорее всего, отдадут госклиникам, поскольку тарифы в частных высоки. "С другой стороны, поликлиники на хозрасчетной основе будут заинтересованы в качественном обслуживании пациентов, ведь от их количества будут зависеть доходы медучреждения", - сказал Байганов.

Стоит отметить, что в ходе совещания по вопросам введения системы обязательного социального медицинского страхования 1 июля 2017 года врачи госклиник посетовали министру здравоохранения Елжану Биртанову на низкие тарифы и сложности с получением лизинга на приобретение дорогостоящего оборудования, необходимого для лечения пациентов.

В свою очередь Биртанов подчеркнул, что бюджетные расходы на медпомощь достигают триллиона тенге или по 55 тысяч на человека. К 2025 году, по его словам, расходы будут составлять только около 2,5 процента ВВП, в то время как нужно 4 процента, в связи с чем взносы по ОСМС должны быть гораздо выше 5 процентов. В свою очередь замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова подчеркнула, что система взносов по ОСМС двухступенчатая - взносы делаются и работниками, и работодателями.

"На наш взгляд, такая двухступенчатая система взносов вводится именно потому, что работодатели будут испытывать непомерную нагрузку. С другой стороны, работники вряд ли смогут ожидать повышения зарплат несмотря на то, что государство с них будет брать больше отчислений. Однако, вероятно, что наиболее финансово успешные компании смогут проиндексировать зарплаты на уровень инфляции и это будет считаться символическим повышением", - сказала она.

По ее словам, даже если зарплаты проиндексируют на 7 процентов, все равно 5 процентов из них у работников будут вычитать, так что выигрыш относителен.

"Скорее всего, относительно выиграют работники бюджетной сферы. По мере роста цены на нефть будут расти бюджетные доходы, соответственно, у государства будут средства для более существенного прибавления зарплат бюджетникам, чем просто индексация на величину инфляции. Поэтому не исключено, что через несколько лет эту программу может ждать судьба программы Obamacare, которая в США сейчас будет отменена либо существенно скорректирована, так как от ее внедрения выиграли только определенные социальные группы, а большинство проиграло", - заявила эксперт.
Источник: Tengrinews.kz
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