Крутящий спиннер хвостом кот поразил Интернет

Кот, научившийся крутить спиннер, впечатлил пользователей соцсетей в Японии. Опубликованный в Twitter ролик набрал более 36 тысяч ретвитов и 49 тысяч лайков, сообщает Lenta.ru.На видео за спиной у сидящего на столе кота лежат три спиннера. Животное машет хвостом, задевая один из них и раскручивая его все быстрее и быстрее.Спиннер - игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.Ранее сообщалось о том, что электронные спиннеры начали возгораться. Два новостных агентства в разных американских штатах сообщили, что аккумуляторные спиннеры взорвались во время подключения к зарядке.Производители встраивают в спиннеры различную электронику в погоне за вниманием покупателя. Таким образом, есть спиннеры со звуковыми эффектами, огоньками и даже bluetooth. Некоторые работают на батарейках, а некоторые - на аккумуляторах и их нужно заряжать.