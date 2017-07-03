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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Атырауская молодежь училась делать взрывчатку в Интернете

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Атырауская молодежь училась делать взрывчатку в Интернете
Иллюстративное фото
В Атырау молодые люди учились делать взрывчатку в Интернете. Об этом во время брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления по делам религий Кайролла Кушкалиев, передает Today.kz со ссылкой на "Мой город".

"Если в прошлом году нашим управлением совместно с прокурорами области было заблокировано всего лишь 11 сайтов радикально-экстремистского содержания, в этом году эта цифра выросла более чем 10 раз. В текущем году сайтов, сообществ и аккаунтов обнаружено свыше 100", - сообщил Кайролла Кушкалиев.
По словам Кайролла Кушкалиева, все эти ресурсы содержат призывы к религиозной, расовой и национальной розни, а также к совершению терактов.

В результате анализа, проведенного специалистами, выяснилось, что 60 процентов атырауской молодежи меняют свои взгляды, просматривая подобные интернет-ресурсы. По результатам мониторинга в интернет-пространстве обнаружены 74 аудиозаписи, которые противоречат законам РК, и 21 видеозапись, которые обучают изготовлению самодельного оружия и взрывчатых вещей.
Источник: today.kz
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Егерь (Посетители) Сегодня, 19:06
Если в прошлом году нашим управлением совместно с прокурорами области было заблокировано всего лишь 11 сайтов радикально-экстремистского содержания, в этом году эта цифра выросла более чем 10 раз. В текущем году сайтов, сообществ и аккаунтов обнаружено свыше 100", - сообщил Кайролла Кушкалиев

Нужно не просто обнаруживать и блокировать сайты. Необходимо уничтожать тех, кто за этим стоит. Если вы им не пособничаете, дорогой Кайролла.
 
 

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