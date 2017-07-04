Как живет казахстанский коррупционер в Канаде

Рустем Турсунбаев делает селфи фото Facebook

2 июля у бывшего вице-президента "Казатомпрома" был 55-й день рождения. Вместо сладкой жизни на ворованные миллиарды, он получил в Канаде браслет на ногу и жесткий домашний арест, сравнимый с тюремным режимом.Рустем Турсунбаев сбежал из Казахстана в июле 2009 года, перед самым арестом президента "Казатомпрома" Мухтара Джакишева.Турсунбаев обвиняется в создании ОПГ, растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, легализации денежных средств, уклонении от уплаты налогов, а также подделке и использовании заведомо ложных документов. От обвинений он надеялся скрыться в Канаде, однако был помещен под домашний арест.Сразу по прибытию в Канаду он купил особняк с винным погребом, кухней для шеф-повара, библиотекой и огромным балконом за 3,6 миллиона долларов. Там коррупционер поселился вместе с женой, 15-летним сыном и 6-летней дочерью.Сообщается, что у Рустема Турсунбаева есть недвижимость и в Арабских Эмиратах. Когда экс-вице-президент «Казатомпрома» подавал заявление на получение канадской визы в Москве, сотрудники посольства и предположить не могли, что он так широко развернется после переезда.По словам Рустема Турсунбаева, у него была 41 тысяча долларов, а месячный доход составлял 3,5 тысячи долларов.Последнее решение по Турсунбаеву датировано июнем 2016 года. Оно позволяет составить мнение об условиях его существования в Канаде/Жизнь беглого чиновника похожа на тюремное заключение. За пределы дома он может выходить три раза в неделю. Все остальное время должен оставаться под наблюдением.После каждого выхода в город, Турсунбаев обязан предоставлять отчет – где был, что делал. На прогулки его выпускают только в сопровождении охранника. Канадские власти обязали Турсунбаева следовать за сопровождающим.Прежде чем покинуть домашнюю тюрьму, Турсунбаев был обязан предварительно обратиться к канадским властям за одобрением маршрута. Турсунбаев указывал каждое место, которое собирается посетить. Но позднее это требование было исключено из условия содержания под домашним арестом.Сам беглый чиновник оценивает свое положение иначе, он активно ведет страницу в Facebook и общается с виртуальными друзьями из Казахстана. 2 июля у него был день рождения, и вот что он пишет по этому поводу.«Еще год пролетел! Хорошим ли он был? Конечно, все наши годы хороши. По определению. Живы-здоровы, дети растут. Остальное - фрагменты. Мелочи. Держимся!», - уверяет арестованный.На прошлые именины Турсунбаев был более словоохотливым:«Еще год прошел. Был он очень хорошим. Дочь перешла в старшую школу, сына приняли в Университет Торонто на Masters. Жена еще слушается - живу той же размеренной, викторианской жизнью. С утренним кофе и вечерней сигарой. А между ними жизнь. Здесь и сейчас. На многие вещи не хватает времени, хотя сплю максимум 5 часов. Чего и вам желаю: жить здесь и сейчас», - писал в прошлом году казахстанский коррупционер.Турсунбаев входит в "красный циркуляр" Интерпола, что означает упрощенную выдачу в страну, подавшую в розыск. После выдвинутых канадскими властями обвинений в 2010 году, беглый чиновник продал дом жене за 2 доллара и стал готовиться к аресту.Перед судебным слушанием обвиняемый жаловался на головокружение и боли в сердце. В дальнейшем канадский суд снял большинство обвинений.В решении канадских властей подчеркивается: «Турсунбаев по-прежнему остается беглецом от правосудия, ему грозит возможное выдворение из Канады и потенциально длительное тюремное заключение в Казахстане».Поэтому беглец не может жить в Канаде полноценной жизнью, на родине он обвиняется в хищении 70 миллионов долларов. Его бывшему начальник Мухтару Джакишеву суд вынес приговор 14 лет лишения свободы.