Сейчас на сайте
2635
объявлений
  • Требуется Охранники
  • Требуется Закройщица
  • Требуется Мастера
  • Администратор, 110 000 тенге
  • Требуется Педагог требуется
  • Обучение кройке и шитью
  • Требуется Мойщики, 200 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 04 Июля
+35...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.44 KZT
  • €1 = 364.37 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Найдена новая опасность солнечного загара

Просмотров:427 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Найдена новая опасность солнечного загара
Фото: Артем Креминский / РИА Новости
Ученые из Квинслендского университета (Австралия) показали, что низкие температуры способствуют накоплению повреждений ДНК, появление которых было изначально спровоцировано действием ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает Общество экспериментальной биологии (Великобритания).

Специалисты в лабораторных условиях наблюдали, какое воздействие на головастиков полосатой болотной лягушки (Limnodynastes peronii) оказывает ультрафиолетовая радиация. Оказалось, что у личинок, находившихся в условиях низких температур, быстрее деградировала ДНК.

«Мы обнаружили, что низкие температуры препятствуют эффективности механизмов восстановления ДНК, — говорит соавтор Крейг Франклин. — Это может объяснить, почему лягушки, которые живут на больших высотах и ​​в условиях низких температур, более подвержены вредному воздействию ультрафиолетового излучения». Эксперты полагают, что выводы ученых справедливы и для человека.

Ультрафиолетовое излучение отличается высокой энергией и провоцирует разрыв оснований ДНК. Накопившиеся изменения впоследствии затрудняют репликацию нуклеиновой кислоты, приводят к мутациям и гибели клеток.
Источник: lenta.ru
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 12:48
Речь, вроде бы, идет о низких температурах? Значит, эвенкам и чукчам moroz на наши пляжи путь заказан? Эх, а мы так ждали наплыва туристов с Крайнего Севера.. omg
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика