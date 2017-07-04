Биртанов: Минздрав принимает ряд мер для повышения качества оказания медуслуг

За прошлый год количество обращений граждан с жалобами на качество и организацию медпомощи выросло на четверть.

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, чаще всего казахстанцы жалуются на проблемы с организацией медицинской помощи и на качество оказываемых медицинских услуг, для устранения этих проблем ведомство принимает активные меры, передает корреспондент Zakon.kz.



«В 2016 году отмечается тенденция роста числа обращений в Министерство здравоохранения - территориальные департаменты комитетов по контролю качества в сфере медуслуг. В целом, за 2016 год количество обращений выросло в среднем на 25%. В среднем на блог, сайт в день поступает около 80 обращений», - сказал он на заседании правительства.



Как отметил глава ведомства, ситуация была проанализирована.



«Мы проанализировали структуру обращений. Сегодня наиболее частыми причинами жалоб являются в первую очередь на проблемы с организацией медпомощи и низкое качество медуслуг. Вторая причина - это проблемы с лекарственным обеспечением. И третье - это вопросы квалификации и коммуникации с медработниками. Поэтому основные мероприятия, прежде всего, направлены на то, чтобы проблемы решать на месте и во всех медорганизациях создаются службы внутреннего аудита и call-центры. В целом, есть централизованные call-центры в каждом регионе, которые позволяют на месте эти проблемы выявлять», - проинформировал Е. Биртанов.



В то же время по организации медпомощи реализуется проект «Поликлиника без очередей».



«Проект направлен, чтобы пациенты могли заранее, через интернет, или через call-центр записаться на прием к врачу общей практики, педиатров и узких специалистов. Также в целом по повышению качества - основным направлением является реализация международных подходов в лечении, то есть меняются протоколы и стандарты лечения на основе международных рекомендаций. При Минздраве создана объединенная комиссия по качеству медуслуг с участием всех профобъединений, которые сегодня утверждают и внедряют эти протоколы», - отметил министр.



Между тем, с целью независимости оценки знаний и навыков медработников раз в три года проводится обязательная оценка знаний медработников - врачей и медсестер.



«Также внедрена оценка независимая после окончания резидентуры. Планируется внедрение независимой оценки при выпуске и во время учебы в медузах. Кроме того, с этого года вступают в силу обновленные стандарты аккредитации больничных организаций, целью которых являются именно системное повышение качества», - сообщил он.



Глава ведомства также добавил, что для решения проблем лекарственного обеспечения реализуется проект совершенствования лекарственной политики.



«Он включает в себя централизацию закупа лекарственных препаратов, в первую очередь на уровне амбулаторного обеспечения и регулирования цен на государственную и розничную торговлю. В учебные программы вузов включаются коммуникативные навыки. Также планируется переход к лицензированию врачей и их сертификации со стороны профмедассоциаций, усиление контроля за успеваемостью и повышение оплаты труда через совершенствование менеджмента», - пояснил министр.



«И последнее - основным направлением обратной связи будет осуществляться через информационные технологии, через создаваемую платформу интероперабельности и личный кабинет каждого пациента, которые позволят гражданам оценивать лечение, отслеживать индикаторы лечения и участвовать, таким образом, в онлайн-оценке качества. Вышеуказанные системные меры позволят улучшать качество медуслуг и соответствовать ожиданиям граждан», - заключил Е. Биртанов.