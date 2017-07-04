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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане изменились Правила дорожного движения

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 11:46
В Казахстане изменились Правила дорожного движения
Фото: Казинформ
Соответствующий закон подписал президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает во вторник, 4 июля, пресс-служба Акорды.

Закон, как говорится в сообщении, предусматривает новые нормы, которые исключают необоснованные запреты и будут способствовать усилению порядка на дорогах.

Ряд поправок, внесенных в закон «О дорожном движении», направлен на устранение условий, способствующих коррупции, передает Казинформ.

В частности, закреплены обязанности полицейских после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные радара, если он использовался. Также расширен перечень престижных номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная плата. Закрепляется право водителя на фото- и видеосъемку при остановке транспортного средства.

В законопроекте дано определение специальным мероприятиям правоохранительных и спецорганов, проведение которых дает основание для остановки транспортных средств.

Кроме того, предусмотрена отмена:

- требования об обязательной переэкзаменовке просроченного водительского удостоверения;

- запрета на перевозку пассажиров в ночное время нерегулярными автоперевозчиками;

- запрета на аэрографические рисунки на транспортных средствах.

Текст Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения» публикуется в печати.
Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:33
И разъясните, плиз, актауским соколикам о незаконности "точек отстоя". Капусту они шинкуют на местах, а должны крутиться на колесах как жучки.
 
 

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