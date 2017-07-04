Предприятие в Астане пыталось "повесить" миллионные долги на потребителей

ТОО "Астана-Тазарту" пыталось возложить на граждан и юридических лиц Астаны выплату долга в 610 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.



В финансовый спор было вовлечено более 18 000 граждан и юридических лиц. Как сообщили в надзорном органе, ГКП "Астана Эко-Полигон НС" за пользование помещением и линией электропередач задолжало АО "АстанаГоркоммунхоз" 610 миллионов тенге.



"Договором уступки права требования погасить долг на себя взяло ТОО "Астана-Тазарту", которое его возложило на граждан и юридических лиц города Астаны", - пояснили в прокуратуре.



При этом сообщается, что на основании указанного договора между названными предприятиями заключено медиативное соглашение, которое было утверждено судом. Однако протестом прокурора города определение суда отменено, поскольку со стороны потребителей согласия на возмещение долга за их счет не имелось.