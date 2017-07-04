Сейчас на сайте
2663
объявлений
  • Продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге
  • Сдам 3-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Продам Магазин продуктовый за 15 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 95 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам Мобильный павильон за 20 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 04 Июля
+35...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.44 KZT
  • €1 = 364.37 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Комитет нацбезопасности РК наделили новым правом

Просмотров:520 Опубликовано: Сегодня, 15:02
Комитет нацбезопасности РК наделили новым правом
.
Комитет национальной безопасности наделили правом расследования дел в отношении специальных органов, антикоррупционной службы и военных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы", - говорится в сообщении.

По данным сайта Сената Парламента Казахстана, законопроект предусматривает, что Комитет национальной безопасности, наряду с Антикоррупционной службой, будет наделен правом расследовать дела о коррупции в отношении сотрудников специальных органов, Антикоррупционной службы и военнослужащих.

Также декриминализируется лжепредпринимательство, а по отдельным статьям в сфере экономики лицо освобождается от уголовной ответственности в случае совершения противоправного деяния впервые при добровольном возмещении ущерба.

В целях усиления профилактики правонарушений в сфере бытового насилия из Уголовного кодекса статьи 108 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и 109 "Побои" переведены в разряд административных правонарушений.

Ужесточена ответственность за посягательство на жизнь и здоровье, честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Предусматривается возможность в правоохранительных и специальных государственных органах осуществления архивной деятельности; следователь и начальник органа дознания наделены правом обжалования процессуальных решений прокурора вышестоящему прокурору.

Для гуманизации экономических правонарушений снижены верхние пределы штрафов по ряду экономических уголовных проступков.

Расширяются полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • мунайши73
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:07
лицо освобождается от уголовной ответственности в случае совершения противоправного деяния впервые при добровольном возмещении ущерба.
Эт небожители для себя любимых постарались, лучше чем амнистия

Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и 109 "Побои" переведены в разряд административных правонарушений.

Какая дура терь будет писать на своего муженька, ведь придется платить с семейного бюджета, а отпрыскам небожителей эт будет на руку, шоб откупиться

Ужесточена ответственность за посягательство на жизнь и здоровье, честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Теперь все можно подвести под эт закон. Слово лишнее сказать будет опасно
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тихо (Посетители) Сегодня, 16:41
Цитата: Valderrama
. А кто его самого будет проверять?

УСБ у них своё имеется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Тихо
  • tolk
  • АДАЙ
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:04
Комитет становится всесильным... А кто его самого будет проверять?
Может ФБР ил ФСБ?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Mestnyi
  • Тихо
  • Союз
  • АДАЙ
  • мунайши73
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:48
Колдун,
В целях усиления профилактики правонарушений в сфере бытового насилия из Уголовного кодекса статьи 108 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и 109 "Побои" переведены в разряд административных правонарушений.

Теперь бармалеи будут своих теток в пух и прах разбивать. podzatylnik Административка же..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Лесник
  • arelav_74
  • Тихо
 Колдун (Посетители) Сегодня, 15:32
В целях усиления профилактики правонарушений в сфере бытового насилия из Уголовного кодекса статьи 108 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и 109 "Побои" переведены в разряд административных правонарушений.
Прикольно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Колдун
  • Mestnyi
  • Тихо
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:15
Опять мёд чем-то пчелок обидел..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика