Александр Масляков пригласил "Каzахов" на встречу выпускников КВН в Сочи

Ведущий КВН Александр Масляков пригласил победителей Летнего кубка КВН - команду "Каzахи" на встречу выпускников клуба, которая вскоре пройдет в Сочи, передает корреспондент Today.kz.



Как рассказали игроки, в Сочи соберутся "самые лучшие команды" за всю историю КВН.



"Александр Васильевич на следующий день после игры нас пригласил на обед. Он сказал: "Вы знаете, вы меня удивили, потому что вы не старые, вы не взрослые, вы очень крутые". Александр Васильевич официально пригласил нашу команду на игру, которая называется "Встреча выпускников". Будут лучшие команды за всю истории КВН. "Уральские пельмени", "ГородЪ ПятигорскЪ", "Утомленные солнцем". В общем, самый the best. Они (жюри - Прим. автора) посмотрели на нас на сцене и говорят: "Вы команда КВН, вы не сборная людей, которые стали успешными, вы действительно, команда КВН, которую любит зритель, и которая может выиграть", - поделился КВН-щик Малик Хасенов.



По словам участника команды Даута Шайхисламова, для каждого члена Клуба веселых и находчивых Сочи - особенный город, поэтому на встрече выпускников "Каzахи" постараются снова завоевать победу.



"Сочи для нас - родной город. Как известно, каждый КВН-щик попадает на большую сцену через Сочи, и мы, вспоминая наши прошлые фестивали в Сочи, все туда стремимся, мы с радостью думаем поразить этот город вновь. Хотим, чтобы у нас это получилось", - отметил игрок.



Напомним, 1 июля "Каzахи" выиграли Летний кубок КВН в Астане.