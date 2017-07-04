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Пороговый балл по профильному предмету для поступления в вузы РК снижен с 15 до 5

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Пороговый балл по профильному предмету для поступления в вузы РК снижен с 15 до 5
Фото ©Турар Казангапов
Пороговый балл для поступления на обучение в высшие учебные заведения снижен с 15 до 5, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится в постановлении правительства РК от 3 июля 2017 года № 412, опубликованном в газете "Казахстанская правда".

Согласно документу "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111 "Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования", вносятся следующие изменения.

Пункт 43. В национальные высшие учебные заведения на платное обучение зачисляются выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы общего среднего (среднего общего) образования или технического и профессионального (начального и среднего профессионального), послесреднего образования, прошедшие ЕНТ или КТ, набравшие по результатам тестирования не менее 65 баллов, а по группам специальностей "Образование", "Сельскохозяйственные науки" и "Ветеринария" - не менее 60 баллов, в другие высшие учебные заведения - не менее 50 баллов, а по специальности "Общая медицина" - не менее 65 баллов, в том числе не менее 5 баллов - по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения - язык обучения, и не менее 5 баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

В высшие учебные заведения на платное обучение зачисляются выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, прошедшие КТ, набравшие по результатам тестирования не менее 35 баллов, в том числе не менее 5 баллов по общепрофильной дисциплине и не менее 5 баллов по профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

В национальные высшие учебные заведения на платное обучение по специальностям, требующим сдачи творческих экзаменов, зачисляются выпускники организаций общего среднего (среднего общего) образования или выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (начального и среднего профессионального), послесреднего образования, прошедшие ЕНТ или КТ, набравшие по результатам тестирования и творческого экзамена не менее 65 баллов, а по группе специальностей "Образование" не менее - 60 баллов, в другие высшие учебные заведения - не менее 50 баллов, в том числе не менее 5 баллов - по истории Казахстана, грамотности чтения - язык обучения, и не менее 5 баллов по каждому творческому экзамену (для поступающих на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения - не менее 35 баллов, в том числе не менее 5 баллов по творческому экзамену и не менее - 5 баллов по профилирующей дисциплине).

В документе говорится о том, что лица, набравшие пороговый балл, установленный в настоящем пункте по результатам ЕНТ или КТ, предусмотренных пунктом 8 настоящих Типовых правил, подают заявление на имя руководителя высшего учебного заведения о зачислении в высшее учебное заведение на платной основе".

В предыдущей редакции "Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования" пороговые баллы по профильным дисциплинам были на уровне 13 и 15 в ряде случаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 18:40
Лучше цену снизьте, деятели. Уже 17 000 студентов на улицы ушло.
 
 

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