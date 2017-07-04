Стало известно имя 18-миллионного жителя Казахстана

Муслима Саматкызы, родившаяся в Талдыкоргане, стала 18-миллионной жительницей Казахстана. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Муслима является вторым по счету ребенком в семье. На момент рождения ее вес составил 3 300 грамм, а рост - 51 сантиметр. Родители ребенка проживают в Талдыкоргане: мать - Омарханова Диана Ериковна - дефектолог, 1991 года рождения, отец - Бестыбаев Самат Еркинбекович - учитель, 1982 года рождения", - сказал министр.



Сообщается, что, согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в мае 2017 года численность населения Республики Казахстан достигла 18 миллионов человек. Дата рождения 18-миллионного жителя выпала на 11 мая 2017 года.



В ведомстве пояснили, что определение даты рождения 18-миллионного жителя произведено с учетом всех демографических событий: компонентов роста (рождения и иммиграция) и снижения (смерти и эмиграция) численности населения, путем поиска родившихся детей в базе данных рождений, сформированной на основании сведений актовых записей о рождении, зарегистрированных органами РАГС 11 мая 2017 года. Кандидатура определялась в целом по республике, независимо от места проживания их матерей, уровня их образования и рода занятий, а также пола, веса и роста новорожденных.



За годы независимости численность населения увеличилась на 1 562,5 тысячи человек, или на 9,5 процента, и на 1 июня текущего года составила 18 014,2 тысячи человек.



Ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил, что к июлю численность населения Казахстана достигнет 18 миллионов граждан. "В 1991 году при объявлении независимости доля казахов составляла всего лишь 40 процентов от населения Казахстана. Сейчас доля казахов составляет более 70 процентов", - сказал Президент Казахстана на V Всемирном курултае казахов.



"Хвала Всевышнему, что за эти годы мы сохранили численность Казахстана. Ежегодно более 400 тысяч детей рождается в Казахстане. Я объявляю, что на 1 июля численность Казахстана составит уже 18 миллионов человек", - заявил Нурсултан Назарбаев.