WBC утвердил дизайн специального пояса для боя Головкин - "Канело"

Всемирный боксерский совет (WBC) выбрал дизайн специального пояса, который будет презентован победителю боя между Геннадием Головкиным и бывшим чемпионом организации мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Vesti.kz.



Мемориальный пояс "Адольфо Лопес Матеос" был выбран по итогам голосования на сайте организации. Его дизайн разработали уичоли – индейский народ, живущий в Западной и Центральной Мексике.



Между тем "Канело" в нескольких интервью уже заявлял, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с Головкиным из-за прошлогоднего конфликта с организацией.



В мае этого года, когда Альварес дрался со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, он отверг просьбу WBC санкционировать специальный памятный пояс в качестве приза победителю. Позднее WBC организовал специальную церемонию в Мексике, чтобы вручить этот пояс "Канело", но боксер сообщил, что он никогда не примет его.



Трения начались год назад, когда WBC обязал "Канело" провести защиту титула в бою с Головикным. Мексиканец запросил больше времени для принятия решения, так как был втянут в судебные тяжбы, но WBC назначил дату для промоутерских торгов. В итоге "Канело" освободил пояс, который перешел Головкину. По словам "Канело", после этого WBC сделали заявления, намекающие на то, что мексиканец оставил титул, испугавшись боя с Головкиным.



В свою очередь президент WBC Маурисио Сулейман дал четко понять, что титул чемпиона организации будет стоять на кону в предстоящем поединке, и если "Канело" победит Головкина, то он будет решать сам, оставлять ли этот пояс себе.



Напомним, бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.