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Казах назвал 5 причин, почему отдаст детей в русский класс

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:34
Казах назвал 5 причин, почему отдаст детей в русский класс
Иллюстративное фото: orken-media.kz
Председатель общественной организации «Социум Кызылорда» Ерлан Мусаев назвал пять причин, почему отдаст детей в русский класс. Его пост опубликован на блог-платформе Yvision.kz.

1. В последнее время количество первоклассников, которые идут в казахскую школу, становится все больше и больше.

Это означает, что в будущем будет дефицит кадров, которые будут знать русский язык.

Учитывая всякого рода союзы как Таможенный, Евразийский и т.п., мы в любом случае будем сотрудничать с ближайшими соседями.

Даже сейчас в нашей области на госслужбе очень мало людей, которые владеют двумя языками, не говоря уже об английском.

2. Это увеличение рынка труда.

Я не знаю, что будет с нашей страной, когда запасы нефти истощатся. Хотелось бы, чтоб в будущем мои дети смогли спокойно найти работу не только в Казахстане, но и в бывших странах СНГ и в дальнем зарубежье.

3. Литература и научные работы по разным направлениям.

Искать в гугле про историю, про казахскую литературу или научные работы это вовсе не искать.

Супруга моя училась в медакадемии. Так они все свои курсовые, лекции и прочие научные труды переводили с русского на казахский.

Благо в этом направлении работает фонд «Wiki-білім».

4. Не побоюсь сказать этого, дети, учащиеся в русских классах, бывают раскрепощеннее.

Они умеют излагать свои мысли открыто. Наглость у них - второе счастье. Да и потом, будет у них понятие "дружба народов". Сейчас это немаловажный термин. Будет здоровая конкуренция.

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5. Поддержка трехъязычия.

Чем больше языков будут знать наши дети, тем лучше. Это не говорит о том, что мы отказываемся от родного языка. Наоборот, мы дома больше говорим на казахском языке. Это наш выбор и наше сугубо личное мнение.

Заранее прошу не называть меня словами такого рода, как «мәнгүрт», «сатқын» и т.д.

Казахский язык с каждым днем набирает обороты. Есть среди наших талантливых ребят, которые жили в ауле, учились на казахском языке и теперь живут, обучаются в США, им большое уважение и почет.

Но все же мы решили пойти в русский садик и в русский класс", - написал Ерлан Мусаев.
Источник: Nur.kz
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