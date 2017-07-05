Алматинцы за ночь в караоке-баре оставили 5,8 млн тенге

Караоке-бар в Алматы за ночь заработал почти 6 млн тенге, отдав заведение в руки посетителей.Чек на сумму 5 881 260 тенге из алматинского караоке-бара опубликовала в Instagram казахстанская певица и совладелица Aura Bar&Karaoke Луина.5 млн тенге из них ушло на специальный пункт из Crazy menu, которое предлагает караоке, – стать владельцем караоке-бара на одну ночь.Директор заведения, музыкальный продюсер Жомарт Сулейменов заверил, что это не маркетинговый ход, а реальная история.По его словам, небольшая компания из пяти-шести человек в ночь на среду зашла в караоке, заказала фрукты и виски, купили две мягкие игрушки на сумму 200 тысяч тенге, увидели специальное предложение в Crazy menu и закрыли караоке на всю ночь, пригласив позже ещё около 20 человек.В сумму 5 млн тенге входит безлимитный заказ по кухне и бару, личный телохранитель и беспрекословное подчинение всех сотрудников караоке-бара."Это предложение действует у нас с самого открытия. Чтобы на 6 млн заказали, первый раз такое. Раньше тоже заказывали из Crazy menu, но подешевле позиции", – пояснил Сулейменов.Чеки на крупные суммы в заведениях и магазинах Алматы часто становятся достоянием общественности. В одном из бутиков ТЦ в Алматы покупатель приобрёл тапочек и полотенец почти на 5 млн тенге.