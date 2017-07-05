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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алматинцы за ночь в караоке-баре оставили 5,8 млн тенге

Просмотров:471 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Алматинцы за ночь в караоке-баре оставили 5,8 млн тенге
Фото luinaofficial / Instagram
Караоке-бар в Алматы за ночь заработал почти 6 млн тенге, отдав заведение в руки посетителей.

Чек на сумму 5 881 260 тенге из алматинского караоке-бара опубликовала в Instagram казахстанская певица и совладелица Aura Bar&Karaoke Луина.

5 млн тенге из них ушло на специальный пункт из Crazy menu, которое предлагает караоке, – стать владельцем караоке-бара на одну ночь.

Директор заведения, музыкальный продюсер Жомарт Сулейменов заверил, что это не маркетинговый ход, а реальная история.

По его словам, небольшая компания из пяти-шести человек в ночь на среду зашла в караоке, заказала фрукты и виски, купили две мягкие игрушки на сумму 200 тысяч тенге, увидели специальное предложение в Crazy menu и закрыли караоке на всю ночь, пригласив позже ещё около 20 человек.

Алматинцы за ночь в караоке-баре оставили 5,8 млн тенге

Алматинцы за ночь в караоке-баре оставили 5,8 млн тенге

Алматинцы за ночь в караоке-баре оставили 5,8 млн тенге


В сумму 5 млн тенге входит безлимитный заказ по кухне и бару, личный телохранитель и беспрекословное подчинение всех сотрудников караоке-бара.

"Это предложение действует у нас с самого открытия. Чтобы на 6 млн заказали, первый раз такое. Раньше тоже заказывали из Crazy menu, но подешевле позиции", – пояснил Сулейменов.

Чеки на крупные суммы в заведениях и магазинах Алматы часто становятся достоянием общественности. В одном из бутиков ТЦ в Алматы покупатель приобрёл тапочек и полотенец почти на 5 млн тенге.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Лесник
 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:02
КризиЗ однако, Они и правят нами-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:55
Цитата: Тихо
Против лимона евро

Там фунты, бро. А это покруче евриков. money
 
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  • Лесник
 Тихо (Посетители) Сегодня, 11:53
Против лимона евро за вид на жительство это пшик.
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 11:52
Пиар заведения походу.
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 10:54
Почему взяли 535 тысяч за обслуживание?
 
 

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