Сын Аблязова приобрел британский вид на жительство за миллион фунтов - СМИ

Мадияр Аблязов получил британский вид на жительство в 2013 году, подав на инвесторскую визу, для чего его отец Мухтар перевел на его имя в швейцарский банк более 1 миллиона фунтов стерлингов, сообщает The Guardian. Процесс семья начала в январе 2008 года. Британской погранслужбе был предоставлен документ, дарственная, в которой было указано, что Мухтар Аблязов подарил своему сыну Мадияру 1 миллион фунтов.



Заявление было подано в марте 2009 года, и уже спустя 2 месяца Мадияр получил инвесторскую визу. В 2013 году ему дали вид на жительство, а в 2014 году его инвестиции "созрели" - он получил возможность вернуть свои деньги. Как отмечают журналисты, неизвестно, проводили ли иммиграционные службы какие-либо проверки происхождения средств, хотя было широко известно в международных СМИ об обвинениях в отношении Мухтара Аблязова. "Что важно, Хоум-Офис (Home Office) подписал документ о дарении, подтвердив, что средства, использованные для финансирования инвестиции, принадлежали изначально его отцу (Мухтару Аблязову - прим. автора)", - пишет издание.



Отмечается, что инвесторскую визу выдают в данный момент за приобретение британских облигаций или акций на 2 миллиона фунтов (в 2008 году сумма была меньше) через банк. Заявители получают право на вид на жительство и даже гражданство через пять лет. При вкладе пяти миллионов фунтов срок сокращается до трех лет. При вложении десяти - до двух. При этом инвестор получает все свои деньги вместе с дивидендами обратно, и государство технически теряет деньги на каждой визе. Но сторонники этой схемы заявляют, что страна таким образом привлекает богатых людей, готовых тратить деньги на товары, нанимать сотрудников и платить налоги. Аналогичные схемы существуют на Мальте, Кипре, в Португалии и США, где паспорт можно получить за инвестирование одного миллиона долларов в бизнес с как минимум 10 сотрудниками. В Португалии "золотая виза" обходится в полмиллиона евро, вложенных в недвижимость.



При этом стоимость подачи заявления на вид на жительство в обычном порядке может достигать 2300 фунтов. Правозащитник Наоми Херст заявила, что такая схема позволяет пропускать иммигрантов без достаточных проверок. "Мы уже долгое время опасаемся, что заявители, прошедшие во время "периода слепого доверия", не проверялись должным образом", - сказала она. "Период слепого доверия", как заявляют правозащитники, - это время с 2008 по 2015 год, когда проверки заявителей и происхождения их средств не были ответственностью ни Хоум Офиса, ни банков. "Хоум Офис считал, что банки делают проверки иммигрантов, а банки считали, что, поскольку, заявитель подает на визу через Хоум Офис, проверки будут сделаны на следующих этапах", - сказала Херст.



Подчеркивается, что через схему прошли более 3000 инвесторов. При этом их имена держатся в секрете. "Хоум Офис фактически подтвердил, что никогда не рассматривал 3000 заявителей на "золотые визы" на предмет того, сколько из них являются зарубежными чиновниками с высоким риском коррупционного поведения. При инвестировании каждым из них по 1 миллиону фунтов почти 3 миллиарда фунтов могли войти через схему для финансирования британского правительства без каких-либо проверок происхождения средств", - пишет издание.