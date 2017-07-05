Жансая Абдумалик первой в истории казахстанских шахмат выполнила норму мужского международного гроссмейстера

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик выполнила норму мужского международного гроссмейстера, сообщает корреспондент Vesti.kz. Такое достижение стало первым в истории казахстанских шахмат.



Абдумалик принимала участие в крупном международном турнире World Open 2017, который проходил в Филадельфии, США. Количество участников составило 216 шахматистов, из них 33 являются мужскими гроссмейстерами и 26 мужскими международными мастерами.



"Жансая набрала семь очков из девяти: в шести партиях она одержала победу, в двух добыла ничью и одну проиграла. Единственное поражение ей нанес китайский гроссмейстер с рейтингом 2595. Последнюю партию она играла на первом столе с лидером, который имеет рейтингом 2658. В случае победы, она могла выиграть и сам турнир. Но результатом заключительной партии стала ничья", - прокомментировал отец Жансаи Абдумалик Данияр Аширов.



"Это не может не радовать. Впервые в истории казахстанских шахмат 17-летняя девочка выполнила норму мужского международного гроссмейстера! Это уникальное достижение! А играть в таком турнире последнюю партию на первой доске сродни участию в финале "Ролан Гарроса", - добавил он.



В финальном туре казахстанка играла с 17-летним талантливым американцем Джеффри Ксенгом.



"Пресса сразу же обратила на это внимание, так как в рамках такого мощного турнира в решающем последнем туре на первой доске встретились самые юные шахматисты. Все активно интересовались данным противостоянием. Сенсация также в том, что все фавориты и именитые шахматисты остались внизу турнирной таблицы. Жансая буквально час назад выходила на общение в Skype, делилась эмоциями от достижения. Говорит: "Папа, как я сыграла? Я сильно не рисковала на турнире, играла надежно и при удобном случае атаковала. Очень хотела выполнить норму мужского гроссмейстера. Могла бы в некоторых партиях "подкрутить", но не стала", - рассказал Данияр Аширов.



Также, по словам отца Жансаи Абдумалик, шахматистке удалось добавить 30 пунктов в международном рейтинге.



Добавим, что в США юная шахматистка провела два месяца и приняла участие в четырех турнирах.