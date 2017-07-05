Сколько будут платить за обязательную в РК медстраховку фрилансеры

За физических лиц, имеющих несколько источников доходов, - фрилансеров, граждан, подрабатывающих в других местах, помимо основной работы, в фонд ОСМС уплачивается сумма не менее пяти процентов от одного МЗП или не более пяти процентов от 15 МЗП. Это разъяснил исполняющий обязанностей руководителя ДГД по Алматы Канат Балтабеков, передает Tengrinews.kz.



Балтабеков пояснил, что взносы в фонд ОСМС будут взиматься с суммы всех доходов физлица, не превышающей пятнадцатикратный минимальный размер заработной платы (366 885 тенге), установленный на соответствующий финансовый год. В случае если доходы меньше 1 МЗП, то взносы исчисляются и перечисляются исходя из одного МЗП (24 459 тенге). При этом, по его словам, если гражданин уже где-то уплачивает взносы в ОСМС с суммы, равной 15 МЗП, то с других доходов он платить не должен, если предоставит справку.



"Таким документом является справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная налоговым агентом", - сказал представитель ДГД.



По его словам, за физлиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, взносы будут делаться налоговыми агентами - лицами, выплачивающими доходы. К примеру, это могут быть организации, в которых они работают по таким договорам. Ставка составляет пять процентов от доходов и перечисляется ФСМС не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.



Он отметил, что это не относится к исчислению взносов за себя индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, профессиональными медиаторами. Они платят взносы самостоятельно. Размер взноса составляет 5 процентов от двух минимальных зарплат для ИП (2445,9 тенге в 2017 году) вне зависимости от доходов.



Если ИП приостановил деятельность, то он переходит в категорию иных плательщиков, которые уплачивают взносы в размере пяти процентов от одного МЗП (1222,95 тенге в 2017 году). В эту категорию также входят домохозяйки, неоплачиваемые работники семейных предприятий, лица, занимающиеся личным подсобным хозяйством и производящие продукцию для собственного потребления, безработные, не зарегистрированные в качестве таковых, физлица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, чей доход не превышает 12 МЗП, и так далее. В случае если ИП - пенсионер, за него уплата взносов производится государством.



В свою очередь за наемных работников итоговая величина взносов, уплачиваемых их работодателями, составит 3 процента от начисленного работнику дохода.



"Отчисления уплачиваются за счет собственных средств работодателя, то есть они не будут удерживаться из заработной платы работника", - сказал Балтабеков. Помимо этого, работодатель освобождается от уплаты отчислений за лиц, находящихся в отпусках в связи с рождением ребенка, пенсионеров, многодетных матерей, инвалидов, лиц, обучающихся по очной форме обучения, так как за них будет платить государство.



Сами работники будут платить взносы с 1 января 2019 года в размере 1 процента от начисленного работодателем дохода. Удерживаться и перечисляться средства будут работодателями. В случае если работник находится в отпуске без содержания, у работодателя нет обязательства делать за него взносы. Но у самого физического лица, в целях участия в системе ОСМС, с 1 января 2018 года возникает обязательство по самостоятельной уплате взноса в размере пяти процентов от размера минимальной заработной платы (МЗП).



Также в ДГД напомнили, что взносы в ОСМС должны платить и граждане Казахстана, работающие за границей. Сумма также составляет пять процентов от МЗП в месяц. Иностранцы, проживающие в Казахстане, по словам Балтабекова, несут такие же обязанности по уплате взносов как и казахстанцы и получают такие же права на медицинскую помощь. Также он сообщил, что КоАП РК предусмотрена ответственность за неуплату или несвоевременную уплату отчислений и взносов в фонд социального медицинского страхования (ФСМС).



"В первый раз это предупреждение, в случае повторности налагается штраф от 20 до 50 процентов от суммы неуплаченных отчислений и взносов в зависимости от размерности субъекта", - резюмировали в ДГД Алматы.