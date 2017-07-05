Кому могут запретить выезд за рубеж и за что казахстанцам могут отказать в авиаперелете

Памятку для пассажиров для обеспечения комфортного путешествия казахстанцев разработал Комитет гражданской авиации МИР РК, передает Zakon.kz



Во вкладке, опубликованной на официальном интернет-ресурсе Комитета собраны ответы на часто задаваемые вопросы касательно процедур перевозки пассажиров и багажа, порядка приобретения авиабилетов, прав и обязанностей авиапассажиров и другое.



Данная информация будет полезна как пассажирам, находящимся в пути или попавшим в ситуацию с задержкой рейсов, так и пассажирам, только планирующим свое путешествие.

1. По каким документам можно приобрести билеты на авиатранспорт

2. За какое количество времени необходимо прибыть в аэропорт

3. Как узнать запрещен ли вам выезд за рубеж

4. При каких условиях к перелету принимаются беременные женщины

5. Как путешествуют дети

6. Багаж какого веса может провести один пассажир

7. В каких случаях авиакомпания может отказать пассажиру в осуществлении перелета

8. Как производится возврат сумм за неиспользованный авиабилет

9. Что имеет право получить пассажир в случае задержки или отмены рейса

10. Как обслуживаются пассажиры, относящиеся к маломобильным группам населения

11. Что делать если багаж был поврежден или не прибыл в пункт назначения



Итак, по каким документам можно приобрести билеты на авиатранспорт

Пассажир при оформлении билета, багажа и во время прохождения регистрации должен предоставить документ, удостоверяющий его личность:

-паспорт гражданина Республики Казахстан;

-удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;

-вид на жительства иностранца в Республике Казахстан;

-удостоверение лица без гражданства;

-дипломатический паспорт гражданина Республики Казахстан;

-служебный паспорт гражданина Республики Казахстан;

-удостоверение беженца;

-удостоверение личности моряка Республики Казахстан;

-заграничный паспорт;

-свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 16-летнего возраста);

-свидетельство на возвращение в Республику Казахстан (только для возвращения в Республику Казахстан)

Пункт 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года № 73-V «О документах, удостоверяющих личность», пункт 5 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте



За какое количество времени необходимо прибыть в аэропорт

В аэропорт к месту регистрации билета необходимо прибыть не позднее окончания времени регистрации.

Регистрация на международный рейс начинается не позднее, чем за 2 (два) часа и заканчивается за 40 минут до вылета.

Регистрация на рейсы по Казахстану начинается не позднее, чем на за 1 (один) час и заканчивается за 40 минут до вылета.

Пункт 6 Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан



Как узнать запрещен ли вам выезд за рубеж

Планируя поездку за границу лучше заранее оплатить все имеющиеся долги и выполнить то, что предписано исполнительными документами (как минимум за 10-15 дней).

Проверить себя в списках должников, которым ограничен выезд можно на официальном сайте Министерства юстиции по адресу: http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/zapret.

В случае выявления себя в списках должников следует оплатить штраф, пошлины, алименты, коммунальные услуги и другие задолженности, после чего предоставить судебному исполнителю документ, подтверждающий оплату (квитанцию).



При каких условиях к перелету принимаются беременные женщины

К перелету принимаются беременные женщины срок беременности, которых составляет до 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности – не более 32 недель. При условии удовлетворительного состояния здоровья, что должно быть подтверждено справкой медицинской организации о сроке беременности и состоянии здоровья.

Беременные женщины, срок беременности которых превышает 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности – не более 32 недель, предоставляют заключение врачебно–консультационной комиссии формы № 035-1/у (оформленное не ранее, чем за 30 календарных дней до начала перелета).

В медицинском заключении указывается срок беременности и предоставляется подтверждение о том, что беременность протекает без осложнений.

Если срок наступления родов ожидается в ближайшие 7 календарных дней перелет беременным женщинам запрещается.

Родильницы после родов и новорожденные дети не допускаются к перевозке в течение первых 7 календарных дней после рождения ребенка.

Пункты 32,33,34 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте



Как путешествуют дети

На внутренних и международных рейсах пассажир имеет право перевезти одного ребенка в возрасте до двух лет без предоставления ему отдельного места (бесплатно).

Если ребенку в возрасте до двух лет требуется отдельное место, то такой ребенок перевозится со скидкой в размере 50% от тарифа.

За перевозку каждого ребенка оплачивается 50% соответствующего нормального или специального тарифа:

- на международном рейсе детям в возрасте от 2-х до 15-ти лет (т.е. до исполнения 15 лет).

В качестве несопровождаемых несовершеннолетних пассажиров перевозятся дети в возрасте от 6 до 16 лет.

Для перевозки детей без сопровождения необходимо письменное заявление родителей (усыновителей, попечителей) или опекунов.

Несопровождаемые несовершеннолетние дети не принимаются к перевозке с 23 до 6 часов утра

Дети до 6 лет перевозятся только в сопровождении взрослых.

Если несовершеннолетний гражданин выезжает из Казахстана без сопровождения, ему необходимы паспорт, нотариально оформленное согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на его выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить.

Пункты 25,26,27 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте



Багаж какого веса может провести один пассажир

Авиакомпания, исходя из коммерческих соображений или условий договоров, имеет право увеличивать нормы бесплатной перевозки багажа и устанавливать другие льготы.

Тем не менее, масса каждого места багажа не должна превышать 32 кг и 158 сантиметров по сумме трех измерений.

Пункт 59 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте



В каких случаях авиакомпания может отказать пассажиру в осуществлении перелета

Пассажиру отказывается в перевозке в одностороннем порядке в случаях:

отказа пассажира от досмотра перед полетом воздушного судна;

нарушения пассажиром Правил перевозки пассажиров и (или)

совершения пассажиром действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;

если пассажир находится в состоянии алкогольного,

наркотического, токсикоманического опьянения, которое может создать угрозу здоровью самого пассажира или безопасности находящихся на борту воздушного судна лиц и имущества, а также неудобства другим пассажирам (состояние пассажира подтверждается результатами медицинского освидетельствования);

невыполнение требований командира воздушного судна и других

членов экипажа, а также действия, указанных на включенных информационных табло;

неразмещение ручной клади и личные вещей на специально

отведенных для этого местах;

незастегивание привязных ремней пассажирского кресла по

распоряжению командира воздушного судна или при включении информационных знаков, обязывающих выполнить указанные действия;

несоблюдение дисциплины и порядок на борту воздушного судна в

течение всего полета.

Пункт 22 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и статья 88 Закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»



Как производится возврат сумм за неиспользованный авиабилет

Для возврата сумм за неиспользованный авиабилет необходимо обратиться в авиакомпанию с письменным заявлением и разъяснением причин отказа от полета и приложением необходимой документации не позднее 30 календарных дней по истечении срока годности билета.

При вынужденным или добровольном отказе пассажира от полета, возврат сумм производится согласно условиям применения тарифа.

Возврат сумм осуществляется лицу, указанному в билете, либо лицу, оплатившему билет в срок до 30 календарных дней с момента предоставления заявления о возврате сумм.

При этом авиакомпания ни при каких обстоятельствах не имеет права удержать более 30% от стоимости билета.

Споры, возникшие при возврате сумм за неиспользованный авиабилет, разрешаются в гражданско-правовом порядке.

Статья 8-1 Закона «О защите прав потребителей», пункты 10,11 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте



Что имеет право получить пассажир в случае задержки или отмены рейса

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса, изменении маршрута перевозчик организовывает для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

через каждые шесть часов - в дневное время;

через каждые восемь часов - в ночное время;

5) размещение в гостинице, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

6) транспорт от аэропорта до гостиницы и обратно, когда гостиница предоставляется без внимания дополнительной платы;

при отмене или задержке рейса по вине перевозчика свыше 10 часов

перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением вышеуказанных услуг либо возвращает пассажиру полную стоимость билета (по выбору пассажира).

Пункт 38 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте



Как обслуживаются пассажиры, относящиеся к маломобильным группам населения

Обслуживание пассажиров из числа маломобильных групп населения осуществляет уполномоченный агент в аэропорту, который:

1) осуществляет регистрацию пассажира, имеющего инвалидность по зрению и в сопровождении собаки-поводыря;

2) при перевозке людей, имеющих ограниченные возможности передвижения, после регистрации представитель авиакомпании (аэропорта) сопровождает их к (от) воздушному судну и вместе с документами передает его (их) непосредственно экипажу;

3) оказывает помощь в прохождении пограничного, таможенного контроля и других процедур оформления;

4) обеспечивает посадку в воздушное судно в первую очередь до объявления посадки основной части пассажиров, а высадку из воздушного судна – в последнюю очередь;

5) при перевозке лиц, пользующихся креслом-коляской, представитель авиакомпании/аэропорта предоставляет специальное кресло для транспортировки в салоне воздушного судна.

Пункт 27 Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан



Что делать если багаж был поврежден или не прибыл в пункт назначения

Необходимо обратиться к уполномоченному агенту авиакомпании для составления акта о неисправностях либо потере багажа (документ, оформленный авиакомпанией в присутствии пассажира (получателя) немедленно по обнаружении вреда, причиненного багажу (грузу), или утери, перевозка которого произведена воздушными судами одной или нескольких авиакомпаний), где указывается номер, дата вылета, маршрут следования воздушного судна, номера багажных бирок и описание багажа.

Если пассажир после прибытия в пункт назначения, остановки или трансфера не получил свой зарегистрированный багаж и заявил об этом, авиакомпания (агент) принимает меры к розыску багажа в рамках процедур авиакомпании.

За просрочку в доставке багажа авиакомпания выплачивает получателю багажа неустойку в размере 10% стоимости авиабилета за каждые сутки просрочки, но не свыше 50% стоимости авиабилета.