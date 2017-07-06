В Казахстане празднуют День столицы

Столица Казахстана Астана отмечает свое 19-летие, в этот день в 1994 году было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



20 октября 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, которая на тот момент называлась Акмолой. Такое решение Верховный Совет Казахстана принял 6 июля 1994 года. Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в этом году отпразднует 77-летие.



Для удобства граждан день отдыха с субботы 1 июля перенесли на пятницу 7 июля. Далее последует еще два выходных дня - суббота 8 июля и воскресенье 9 июля. Таким образом, на День столицы казахстанцы отдыхают четыре дня подряд - с 6 по 9 июля.



В честь праздника на городской площади столицы состоится грандиозный рок-концерт под открытым небом, где хэдлайнерами вечера станут группы Motor-Roller и UMAY. На летней площадке дворца "Жастар" пройдет финал чемпионата по караоке "Поют все!" на Кубок акима Астаны. Лучший вокалист получит Кубок акима и денежный приз. Городской чемпионат по караоке поддержат известные исполнители, имена которых организаторы держат в секрете, чтобы выход любимых артистов стал сюрпризом для зрителей.



Не менее грандиозное празднование Дня столицы ожидает алматинцев. На площади Абая перед Дворцом Республики с 20.00 часов пройдет торжественный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Помимо этого, в каждом районе города Алматы состоятся торжественные мероприятия.



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В 23.00 с трех точек Астаны будет запущен традиционный фейерверк. Жители и гости столицы смогут увидеть салют на площади перед ТРЦ "Хан-Шатыр", с набережной реки Есиль, а также с территории сквера на пересечении улиц Пушкина и проспекта Абылай хана.