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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда
Barcroft Images
Американка отращивает бедра до 2,5 метра в надежде поставить мировой рекорд, сообщает BIG Picture со ссылкой на Daily Mail.

43-летняя Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании весит почти 250 килограммов, а обхват ее бедер составляет 241 сантиметр. Женщина не хочет худеть, даже наоборот: она собирается увеличить объемы и побить предыдущий мировой рекорд в 251 сантиметр. Врачи предупреждают, что полнеть дальше может быть опасно, но женщина решительно настроена на рекорд и намерена обильно питаться, пока не достигнет нужных параметров.

Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда

Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда

Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда


"Мои бедра - это то, что делает меня уникальной. Благодаря им я - это я. Когда я поняла, что нравлюсь мужчинам такой, какая я есть, я была поражена. Я получаю множество предложений о замужестве от моих поклонников", - издание цитирует слова Уэстли.

Отмечается, что американка всю жизнь была "крупнее других", но серьезно набрала вес лишь в последние годы.

Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда


Также подчеркивается, что она работает вебкам-моделью и зарабатывает 2 000 долларов в час.

Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда


Пока рекордсменкой с бедрами окружностью 251 сантиметр является Микель Руффинелли.

Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 10:22
43-летняя Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании весит почти 250 килограммов, а обхват ее бедер составляет 241 сантиметр.

Племя папуасов могло бы месяц пировать..
 
 

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