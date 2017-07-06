Американка отращивает бедра до 2,5 метра ради рекорда

Американка отращивает бедра до 2,5 метра в надежде поставить мировой рекорд, сообщает BIG Picture со ссылкой на Daily Mail.43-летняя Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании весит почти 250 килограммов, а обхват ее бедер составляет 241 сантиметр. Женщина не хочет худеть, даже наоборот: она собирается увеличить объемы и побить предыдущий мировой рекорд в 251 сантиметр. Врачи предупреждают, что полнеть дальше может быть опасно, но женщина решительно настроена на рекорд и намерена обильно питаться, пока не достигнет нужных параметров."Мои бедра - это то, что делает меня уникальной. Благодаря им я - это я. Когда я поняла, что нравлюсь мужчинам такой, какая я есть, я была поражена. Я получаю множество предложений о замужестве от моих поклонников", - издание цитирует слова Уэстли.Отмечается, что американка всю жизнь была "крупнее других", но серьезно набрала вес лишь в последние годы.Также подчеркивается, что она работает вебкам-моделью и зарабатывает 2 000 долларов в час.Пока рекордсменкой с бедрами окружностью 251 сантиметр является Микель Руффинелли.