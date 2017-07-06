Астанчанин рассказал о жизни после пересадки сердца

Житель Астаны с пересаженным сердцем рассказал о жизни после трансплантации. Данияру Абдулову новый орган пересадили два года назад. С тех пор он бросил вредные привычки, стал правильно питаться и пытается изменить отношение людей к трупному донорству, передает телеканал «Астана».



По словам мужчины, после операции, его жизнь кардинально изменилась. Буквально два года назад врачи заявили, что жить ему осталось чуть больше года. Из-за редкой болезни Данияру требовалась срочная пересадка сердца.



«У меня такая довольно-таки редкостная болезнь, как в итоге оказалось у меня болезнь Эмери Дрейфуса. Тот врач, который мне поставил этот диагноз, он удивился, как ты вообще дожил до 31 года. Потому что, как правило, с такой болезнью до 27-28 лет доживают», - рассказывает Данияр.



Сегодня в Казахстане в новом сердце, по данным врачей, нуждаются около сотни жителей республики. Кто-то ждет свой орган годами. Но большинство не доживают до трансплантации.



Данияру Абдулову повезло. Его донор нашелся через три месяца после постановки диагноза. Операция полностью перевернула его жизнь.



Он бросил вредные привычки, начал правильно питаться. Даже на работе старается ни с кем не ругаться. Он знает, любой стресс может быть губительным.



«Ты каждый день просто живешь, я даже этому рад. Чтобы там ни случилось! Я смотрю, когда люди бывают там ругаются, нервы тратят себе, друг другу. О чем вы, ребята! Вы живы! Надо это ценить. Потому что ценнее жизни же ничего нет!», - признается мужчина.



Сейчас Данияр ведет активный образ жизни. На его попечении два КСК и десятки жилых домов.



Кроме того он постоянный участник всех мероприятий по развитию трансплантологии в Казахстане. На своем примере мужчина пытается убедить скептиков, что трупная пересадка органов может спасти жизни многим казахстанцам.



Сейчас Данияру Абдулову тридцать три года. С новым сердцем, по прогнозам врачей, он может дожить как минимум до 50 лет.