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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Список красивых номеров в РК расширится с 1 января 2018 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Список красивых номеров в РК расширится с 1 января 2018 года
иллюстративное фото kolesa.kz
Поправки в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», подписанные 4 июля президентом, вступят в силу через полгода.

Изменения в законодательстве предполагают в том числе пересмотр списков VIP-ГРНЗ, пишет сайт "Колеса".

В частности, номерами повышенного спроса теперь будут считаться ГРНЗ с цифрами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, с одинаковыми буквенными обозначениями (типа ААА, BBB и т. д.), и за их выдачу будет взиматься пошлина 5 700 % от МРП.

За номера 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 продолжат взимать 13 700 % от МРП.

А за те же 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999, но с одинаковыми буквенными обозначениями — 19 400 % от МРП.

За номера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 — 22 800 % от МРП.

А за них же, то есть за 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777, но с одинаковыми буквенными обозначениями — 28 500 % от МРП.

Напомним, кроме поправок в Налоговый кодекс, изменения коснулись и Кодекса административного.
Источник: Nur.kz
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