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Веселый мультфильм ко Дню столицы появился в Сети

Просмотров:17 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Веселый мультфильм ко Дню столицы появился в Сети
Кадр из мультфильма
Мультфильм ко Дню Астаны появился в Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Очередная серия мультипликационного фильма "Сәлем саған, туған жер!" была опубликована в Сети Facebook.

В коротком музыкальном ролике казахстанскую столицу с 19-летием поздравляют врачи, ученые, рабочие промышленных предприятий Усть-Каменогорска, агашка из столицы, земляки из-за границы и известные уроженцы Казахстана.

"От семейных, неженатых, атлетичных и пузатых, от рабочих Устькамана, Хипстеров и оралманов, представителей науки и ребят из Майкудука", - говорится в веселой песне.

Отметим, ранее были опубликованы мультфильмы, посвященные "агашкам" и гостеприимству в Казахстане. Мультипликационный сериал "Сәлем саған, туған жер!" выпустил Фонд Первого Президента РК.

Авторы подчеркивают размер государства, различия в климате в разных регионах страны, особенности менталитета местного народа - любовь к боксу и гостеприимство. Кроме того, поднимается проблема "агашек", которых, к слову, привлекают к ответственности за их правонарушения. Рассказывают авторы мультфильма и о казахстанских апашках, которые умеют "смачно целовать", и о том, как местные жители под вечер спать ложатся.

Источник: Tengrinews.kz
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