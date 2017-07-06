Новые штрафы ждут водителей Казахстана с 15 июля

Через 10 дней вступят в силу поправки в Административный кодекс, подписанный 4 июля 2017 года президентом Казахстана. Законотворцы говорили о них много, обещания звучали радужные, на деле же послаблений вышло негусто, пишет сайт "Колеса".



Послабления по штрафам



1. С пяти до трех МРП будет снижен штраф по части 1 статьи 601 за несоблюдение требований разметки (разворот через сплошную теперь отдельная статья. О ней — ниже). За повторное нарушение в течение года будут также взимать 10 МРП.



2. Из статьи 613 уберут наказание для пассажиров, покидающих салон авто без разрешения полицейских. Выходить из машины теперь им будет разрешено законом.



На этом, собственно, скидки и заканчиваются.



Дальше ужесточение наказания



1. В статье 46 прописали, что инвалидов можно лишать прав за управление авто в состоянии опьянения.



2. Абзац первый части 3 статьи 596 (выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, в случаях если это запрещено ПДД, влечет лишение права на управление транспортными средствами сроком на один год) дополнили: «в том числе сопряженный с разворотом или поворотом».



Отныне выездом на встречку считается не только движение против шерсти, но и поворот с разворотом через сплошную.



Ранее это трактовалось как нарушение требований разметки, за которое положен был только штраф.



3. За отказ пройти медосвидетельствование (ст. 613 КоАП) водителей теперь будут лишать прав не на два года, а на три, как за управление авто в нетрезвом виде.



Вот и все поправки в Кодекс об административных нарушениях.