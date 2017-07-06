Американская компания незаконно вывезла из Ирака тысячи артефактов

Американские власти оштрафовали торговую сеть Hobby Lobby на три миллиона долларов за контрабанду предметов древности из Ирака, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.



По ее данным, речь идет, в частности, о глиняных табличках с клинописью, медальонах и прочих артефактах, которые для прохождения таможни были маркированы как образцы керамической плитки. Следователи выяснили, что древности незаконно ввозились в США через Объединенные Арабские Эмираты и Израиль и доставлялись по корпоративным адресам торговой сети со штаб-квартирой в штате Оклахома.



Несколько таких грузов достигли места назначения, другие были перехвачены таможней. Всего на территорию США было таким образом ввезено более 5,5 тысячи предметов древности на сумму около 1,6 миллиона долларов. Все они конфискованы.



Как заявил представитель Службы таможенного и пограничного контроля США Энджел Мелендес, американские власти "крайне серьезно относятся к защите культурного наследия".



"В то время как кто-то устанавливал цену на эти артефакты, народ Ирака считает их бесценными", - приводит его слова CNN.



В Hobby Lobby в свою очередь заявили, что компания не знала о происхождении импортируемых предметов, однако признала, что ей надо было проявить больше бдительности в этом отношении. Как отметил президент торговой сети Стив Грин, его компания "сотрудничала с проводившими расследование властями" и рада, что "вопрос теперь улажен".