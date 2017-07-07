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Пользователи сети просят проголосовать за девочку-художницу из Казахстана

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Пользователи сети просят проголосовать за девочку-художницу из Казахстана
Главное фото: Facebook
О маленькой, но талантливой художнице из нашей страны рассказала пользователь Facebook Ai Nur. В своем посте она просит пройти проголосовать за Айю, которая приняла участие в конкурсе «Машина мечты от Тойоты» и прошла в первые 30 финалистов из 831 000 участников со всего мира, передает BNews.kz.

Талантливая казахская девочка была удочерена американской семьей из Гонолулу, Гавайи. Ее приемная мама Кэрол Миддлтон говорит, что Айя унаследовала художественные способности от своей биологической мамы. Приняв участие в конкурсе, Айя стала его финалистом и уже в следующем месяце летит в Японию на церемонию награждения.

«А пока до конца июля идет онлайн-голосование на лучшую работу по мнению общественности. Все возрастные группы до 15 лет объединены вместе. А так как Айе было всего 7 лет, когда она написала эту картину, ей нужна ваша помощь! Пожалуйста, пройдите по ссылке и проголосуйте за работу Айи под названием «Adult Play Car». Можно голосовать с разных девайсов. Регистрироваться не нужно. Только нажать кнопку под фото картины. Поддержим землячку», - написала Ai Nur.

Чтобы отдать голос за Айю, нужно пройти по ссылке http://www.toyota-dreamcarart.com/vote/ и нажать на кнопку под картиной девочки. На сайте сообщается, что итоги голосования станут известны 23 августа 2017 года.

Источник: bnews.kz
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