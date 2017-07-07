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Пользователи пожаловались на длинные очереди на кыргызско-казахстанской границе

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Пользователи пожаловались на длинные очереди на кыргызско-казахстанской границе
Фото: facebook /@ Mirgul Omurzakova
На кыргызско-казахстанской границе на КПП "Каркыра" наблюдается большое скопление автомобилей и людей. Пограничники не успевают в штатном режиме досматривать их. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Миргуль Омурзакова, передает Today.kz.

По словам Миргуль Омурзаковой, такую картину она наблюдает впервые.

"Пограничников не хватало. Казахская сторона, как всегда, дотошно досматривает каждую машину, хотя видно же, что едут семьи с детьми на Иссык Куль. Кыргызская сторона очень быстро пропускает", — отмечает Миргуль Омурзакова.

Пользователи пожаловались на длинные очереди на кыргызско-казахстанской границе


"Если коротко, то заехали в 10 утра и были 84 машиной в очереди, а прошла границу в 4 часа дня! После меня стояло еще 120 машин! Мои дети не выдержали, у меня даже не было еды с собой. Думала час дороги всего - не понадобится. Позвонила в Каракол, приехали родственники и забрали детей. А я еще стояла там в этой очереди долго.

Сейчас 6 часов. Нужно достучаться до ответственных лиц, чтобы границу держали открытой до последней машины. Не то им придется ночевать до утра. Там грудные дети, беременные женщины. И еше надо уже думать сейчас как эти туристы в воскресенье будут проходить границу обратно в воскресенье.

Дорога через Кеген короче. Переход через границу занимал минут 5. И очень многие на длинные выходные рванули из Алматы на Иссык Куль. В 7 утра, до открытия границы уже была очередь машин 20. На момент открытия границы - в 8.30 уже 60 машин! Уже в этот момент было понятно, люди будут прибывать и их будет больше. Можно было как то предпринять меры. Наши пограничники были максимально вежливы, но сделать ничего не могли. Это удел их руководства.

Сейчас главное, чтобы пропустили всех туристов сегодня и не закрывали границу. И уже сейчас начали отрабатывать план по "приему" всех нас обратно в воскресенье (Стилистика и орфография автора сохранены - Прим. ред.)", - написала Миргуль Омурзакова.

В Государственной пограничной службе КР пока не комментируют ситуацию.
Источник: today.kz
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