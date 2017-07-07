Казахстанец скормил фермера свиньям из-за 200 тысяч рублей под Омском

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Казахстана и его сообщницы, которые, по версии следствия, убили фермера из-за 200 тысяч рублей и скормили его тело свиньям, сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.



"Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Казахстан и 43-летней жительницы Любинского района Омской области", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в убийстве и разбое, а его сообщница - в разбое и подстрекательстве к убийству.



По данным ведомства, сообщники, зная, что у проживающего в селе Боголюбовка Любинского района одинокого 57-летнего фермера имеются деньги, решили завладеть ими. Для этого женщина предложила напарнику напоить фермера, убить его и похитить деньги, сообщает прокуратура.



"В ночное время 14 февраля 2017 года во время совместного распития спиртного обвиняемый задушил потерпевшего, после чего злоумышленники похитили в доме более 200 тысяч рублей, которые потратили на личные цели. Для сокрытия факта совершения преступления мужчина перевез тело погибшего на свиноферму и скормил свиньям", - говорится в сообщении.



Вину в совершении преступления они признали частично, утверждая, что сумма похищенного была несколько ниже. Суд ранее арестовал мужчину, а женщина, у которой на иждивении три несовершеннолетних ребенка, находится под подпиской о невыезде.



Уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу.