Сейчас на сайте
2699
объявлений
  • Продам Гараж/токарный цех/станки за 6 750 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 14 500 000 тенге
  • Продам Вагон жилой за 1 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • Куплю Гараж
  • Продам 1-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 07 Июля
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.94 KZT
  • €1 = 366.8 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Шымкенте живет парень по имени Астана

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 12:33
В Шымкенте живет парень по имени Астана
Астана Каргабай. Фото из личного архива семьи
Астана Каргабай известен не только своим именем, его назвали 23 года назад в честь столицы Республики Казахстан. Молодой человек прославился на всю страну и своей победой на популярном музыкальном конкурсе, где стал победителем и обладателем Гран-при, сообщает корреспондент портала NUR.KZ.

Астане вчера исполнилось 23 года, он единственный сын в семье. Родители решили назвать своего сына в честь Астаны, желая ему процветания и побед. Молодой человек сегодня активно занимается творчеством, записал несколько авторских песен.

"Когда родился Астана, мы не думали и не выбирали имя, это было время, когда наша страна только поднималась. Мы хотели, чтобы наш сын рос и процветал вместе со страной, чтобы он знал ту ответственность, которая в его имени. И когда сын побеждает на международных конкурсах, когда его объявляют: Астана из Казахстана, я всегда плачу от гордости.

Астана - парень скромный, в детстве был спокойным ребенком, его стихия - это песня, он живет этим, а мы его поддерживаем. Мы его не баловали никогда, отец у нас строгий, всегда напоминает сыну о том, что его имя говорит за всю страну, чтоб Астана помнил, опорочив себя, можно опорочить столицу.

Я горжусь своим ребенком, он всегда рядом, и надеюсь, что скоро мы уже сыграем свадьбу и будем думать как назвать внуков", - рассказывает мама Астаны Каргабай Рахиля Ислямова.

В Шымкенте живет парень по имени Астана


К слову, нам удалось узнать, что сердце молодого человека пока свободно. На вопрос, есть ли у него избранница, отвечает уверенно: независим как столица. Но все же вскоре собирается завести семью.

К слову, на празднование дня Астаны в Шымкенте, Астана Каргабай исполнил авторскую песню посвященную столице.
Источник: Nur.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:08
Бар болғаны сәйкестiк. Оның үстiне, осы жiгiт қандай ән жарысынан танымал болды?
Қаӡақ елiндегi әр екiншi адам - әншi.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 14:47
Астана Каргабай известен не только своим именем, его назвали 23 года назад в честь столицы Республики Казахстан.


Указом Президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану.

Астана Каргабай
День рождения:
22 ноября 1993 г.
Город: Шымкент

1998+23=2021
1993+23=2016
Как могли его назвать в честь столицы АСТАНА если в 1993 году ее название было АКМОЛА.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика