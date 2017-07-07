В Шымкенте живет парень по имени Астана

Астана Каргабай известен не только своим именем, его назвали 23 года назад в честь столицы Республики Казахстан. Молодой человек прославился на всю страну и своей победой на популярном музыкальном конкурсе, где стал победителем и обладателем Гран-при, сообщает корреспондент портала NUR.KZ.Астане вчера исполнилось 23 года, он единственный сын в семье. Родители решили назвать своего сына в честь Астаны, желая ему процветания и побед. Молодой человек сегодня активно занимается творчеством, записал несколько авторских песен."Когда родился Астана, мы не думали и не выбирали имя, это было время, когда наша страна только поднималась. Мы хотели, чтобы наш сын рос и процветал вместе со страной, чтобы он знал ту ответственность, которая в его имени. И когда сын побеждает на международных конкурсах, когда его объявляют: Астана из Казахстана, я всегда плачу от гордости.Астана - парень скромный, в детстве был спокойным ребенком, его стихия - это песня, он живет этим, а мы его поддерживаем. Мы его не баловали никогда, отец у нас строгий, всегда напоминает сыну о том, что его имя говорит за всю страну, чтоб Астана помнил, опорочив себя, можно опорочить столицу.Я горжусь своим ребенком, он всегда рядом, и надеюсь, что скоро мы уже сыграем свадьбу и будем думать как назвать внуков", - рассказывает мама Астаны Каргабай Рахиля Ислямова.К слову, нам удалось узнать, что сердце молодого человека пока свободно. На вопрос, есть ли у него избранница, отвечает уверенно: независим как столица. Но все же вскоре собирается завести семью.К слову, на празднование дня Астаны в Шымкенте, Астана Каргабай исполнил авторскую песню посвященную столице.