Сейчас на сайте
2699
объявлений
  • Продам Гараж/токарный цех/станки за 6 750 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 14 500 000 тенге
  • Продам Вагон жилой за 1 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • Куплю Гараж
  • Продам 1-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 07 Июля
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.94 KZT
  • €1 = 366.8 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Брошенный в аэропорту Лас-Вегаса щенок Чуи растрогал пользователей Facebook

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Брошенный в аэропорту Лас-Вегаса щенок Чуи растрогал пользователей Facebook
Фото: facebook/@ Connor and Millie's Dog Rescue CMDR
Щенок по кличке Чуи, которого бросили в аэропорту Мак-Карран в Лас-Вегасе, растрогал пользователей Facebook. Хозяйка оставила пса в туалете вместе с запиской, в которой объяснила свой поступок. Сейчас щенок находится в приюте Connor and Millie's Dog Rescue, сотрудники которого и опубликовали в соцсети фото Чуи и послание его бывшей хозяйки, передает Today.kz.

Самое интересное, что письмо девушка написала от лица Чуи.

Она поведала, что щенок пострадал от ее бывшего парня, который пнул его в разгар ссоры, поэтому Чуи, вероятно, нужна помощь ветеринара. По словам девушки, она не могла взять Чуи на рейс, хотя и очень любит щенка. В конце письма девушка просит любить щенка и заботиться о нем.

Эта история вызвала у пользователей Facebook сочувствие. Одна из комментаторов сообщила, что у нее есть собака по имени Chewy, и поэтому она знает, как это больно оставлять своего любимого питомца.

"Она любила его так сильно, но оставила щенка, чтобы ему помогли. Да благословит Господь их обоих", - написала Jennifer Hill-Robertson.

Некоторые пользователи отметили, что желали бы наказания для человека, который навредил щенку.

Сотрудники приюта от имени Чуи признавались в любви и поблагодарили пользователей сети за теплые слова. Некоторые из них изъявили желание забрать его домой.
Сейчас щенок живет в приюте, о его буднях подписчики узнают из постов, которые публикуются от имени Чуи.



Источник: today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика