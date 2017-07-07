Брошенный в аэропорту Лас-Вегаса щенок Чуи растрогал пользователей Facebook

Щенок по кличке Чуи, которого бросили в аэропорту Мак-Карран в Лас-Вегасе, растрогал пользователей Facebook. Хозяйка оставила пса в туалете вместе с запиской, в которой объяснила свой поступок. Сейчас щенок находится в приюте Connor and Millie's Dog Rescue, сотрудники которого и опубликовали в соцсети фото Чуи и послание его бывшей хозяйки, передает Today.kz.Самое интересное, что письмо девушка написала от лица Чуи.Она поведала, что щенок пострадал от ее бывшего парня, который пнул его в разгар ссоры, поэтому Чуи, вероятно, нужна помощь ветеринара. По словам девушки, она не могла взять Чуи на рейс, хотя и очень любит щенка. В конце письма девушка просит любить щенка и заботиться о нем.Эта история вызвала у пользователей Facebook сочувствие. Одна из комментаторов сообщила, что у нее есть собака по имени Chewy, и поэтому она знает, как это больно оставлять своего любимого питомца."Она любила его так сильно, но оставила щенка, чтобы ему помогли. Да благословит Господь их обоих", - написала Jennifer Hill-Robertson.Некоторые пользователи отметили, что желали бы наказания для человека, который навредил щенку.Сотрудники приюта от имени Чуи признавались в любви и поблагодарили пользователей сети за теплые слова. Некоторые из них изъявили желание забрать его домой.Сейчас щенок живет в приюте, о его буднях подписчики узнают из постов, которые публикуются от имени Чуи.